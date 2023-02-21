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香港自由行6千有找！可樂旅遊「38女神節」邀妳港快來

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
香港藝術館。圖／可樂旅遊提供
香港藝術館。圖／可樂旅遊提供

睽違三年的香港終於開放，香港旅遊發展局推出「香港有禮」旅客消費優惠券，香港機場管理局也聯手航空公司將送出50萬張機票，吸引海外遊客到香港。對此，可樂旅遊祭出春節後首波香港系列優惠，搭配香港旅遊發展局「Hello Hong Kong」活動，自由行最低5,888元起，全新九龍文化半日遊845元起，凡購買可樂旅遊產品即可搶先領取「香港有禮」旅客消費優惠券，全港超過16,000家商店皆可使用。

可樂旅遊首推小資族最愛，自由行2日、夜宿富薈系列酒店5,888元起。想找交通便利、高CP值的訂房，推薦富薈上環酒店每晚最低1,900元起；全新西九龍文化區半日遊票券，可走訪故宮、藝術館、戲曲中心等新興地標。另有香港迪士尼樂園3天2夜自由行，優惠價每人10,888元起，報名可樂旅遊專享迪士尼全新角色─LinaBell主題佈置房間，高人氣超萌粉色小狐狸伴你入睡。

延續春節「港快來」優惠活動，可樂旅遊加碼第二波「38女神節」香港專案，搭乘國泰航空，相約閨密小旅行，4人成行享優惠，提供迷你小車遊及客製化行程；女神舒壓解放之旅，入住指定飯店送微醺飲品，還有機會到全港最美skybar喝調酒，最低價9,999元起。香港近三年來吸引超過十間國際知名飯店進駐，可樂旅遊精選香港文華東方酒店推出超值優惠，預訂三晚即享免費升等海景房型。

日前一場同業餐會中，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，疫情期間香港沒有停下來，反而推出全新旅遊體驗，更開了三千多間美食餐廳；「Hello Hong Kong」的活動正式啟動，將祭出五大旅遊主題，雙手展開迎接台灣的旅客，感受創新、不一樣的香港！

相關資訊可洽可樂旅遊「港快來」：https://reurl.cc/V8pn06

可樂旅遊「港快來」YT影片：https://reurl.cc/pLyxR8

「女神FUN開玩」：https://reurl.cc/pLDzbd

可樂旅遊與香港旅遊局合作舉辦旅遊推介會，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮(圖右五)與業者合影。圖／可樂旅遊提供
可樂旅遊與香港旅遊局合作舉辦旅遊推介會，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮(圖右五)與業者合影。圖／可樂旅遊提供
LinaBell主題佈置房，報名可樂旅遊行程即可入住。圖／香港迪士尼樂園提供
LinaBell主題佈置房，報名可樂旅遊行程即可入住。圖／香港迪士尼樂園提供

香港迪士尼 酒店

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