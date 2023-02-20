啟動綠色革命！天夢香檳制訂永續發展目標
自 2021 年 6 月以來，天夢（Telmont）香檳酒莊開始投入「以大自然之名」企劃，聚焦於有機農產與生物多樣性的保育，並除去禮盒包裝、降低酒瓶重量。如今天夢香檳又向前邁出一步，發表了香檳永續發展指引，成為業界第一家制訂永續發展目標的品牌，希望在2030年成為「氣候正效益（Climate Positive）」的香檳酒莊，並於2050年成為「淨正向（Net Positive）」香檳酒莊。
「這份指引證明我們的企圖心，也是我們在過去18 個月來所有行動的合理下一步。」天夢酒莊總裁Ludovic du Plessis表示：「這也是一場邀約，邀請您加入，一起繼續這一個旅程。我們深深相信我們所採取的這些改變，因為對我們來說，如果地球健康，酒品也是美好的。所以今天，我們想跟所有準備好以同樣做法向前邁進的人們分享我們的經驗，也讓他們邁進的步伐更輕鬆容易，這項以大自然為名的努力，也將造福所有的人。」
要達到「氣候正效益」（之後為「淨正向」）狀態，溫室氣體排放必須嚴格減少到最低量。2030年之前，天夢酒莊將在其莊園種植4,900棵角樹灌木，並鼓勵其葡萄種植合作夥伴再種植13,800棵。此外，也將系統性地在酒莊內使用覆土作物。天夢酒莊與其合作夥伴同心協力，透過這些所有的行動表達引領這場綠色革命的決心。
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