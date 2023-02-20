大師操刀FERRAGAMO 2023春夏全新形象 紅色美出新高度

2023春夏煥新風貌的FERRAGAMO，發表由創意總監Maximilian Davis的首發系列形象廣告「A New Dawn」，由擅長打造高飽和視覺美學的影像大師Rafael Pavarotti掌鏡，在象徵FERRAGAMO充滿活力且富有張力的紅色背景下，大膽且性感地勾勒出Maximilian Davis所操刀設計的2023春夏系列，闡述全新的品牌語言：鮮明可見的現代主義、精緻的奢華美感，高調醒目的拜物主義。

「A New Dawn」意為黎明之際，全新的一日即將展開；也正如全新面貌的FERRAGAMO，一如既往的時髦優雅和性感，在現代簡約線條淬煉之下更彰顯其純粹的色彩與線條：象徵夕陽的漸層色彩、鑲嵌閃亮水晶的Wanda手提包、全新包款如骨董珠寶般的鏤空細節、鞋跟曲線大膽融入經典Gancini標誌線條的Elina涼鞋...。各具特色的模特兒體現系列所代表的個性態度與獨立姿態，鮮紅背景中既融入又跳脫的羅馬廊柱則來自2023春夏大秀，巧妙點出全新篇章之始，始終根基於品牌發源地的傳承。 白色蛋形手提包。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO發表2023春夏系列形象，透過各具特色的模特兒來展現個性態度與獨立姿態。圖／FERRAGAMO提供 紅色麂皮Elina造型跟飾涼鞋。圖／FERRAGAMO提供 紅色魚骨綁帶高跟涼鞋。圖／FERRAGAMO提供 黑紅迷你皮革鏤空手提包。圖／FERRAGAMO提供 紅色手環手拿包。圖／FERRAGAMO提供 漸層橘Wanda手提包。圖／FERRAGAMO提供 男士黑紅皮革拼接肩背包。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO公開2023春夏系列形象廣告，由擅長打造高飽和視覺美學的影像大師Rafael Pavarotti掌鏡。 FERRAGAMO發表2023春夏系列形象廣告「A New Dawn」。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO 2023春夏系列形象廣告中，代表著2023春夏大秀上的羅馬廊柱一同入鏡，象徵品牌的全新開端與發源地義大利的傳承與連結。圖／FERRAGAMO提供