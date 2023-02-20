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3步驟、現省611元！六福村228連假瓦萊黑鼻羊爆萌登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2月25日至28日4天，只要在購票前執行簡單3步驟，即可以優惠價588元購入原價1,199元的門票。圖／六福村提供
2月25日至28日4天，只要在購票前執行簡單3步驟，即可以優惠價588元購入原價1,199元的門票。圖／六福村提供

228連假在即，六福村主題遊樂園於2月25日至28日4天提供入園優惠，只需在購票前執行簡單3步驟，即可享購588元優惠門票入園(原價1,199元)。作法一現場拍照六福標誌，二於Facebook或Instagram公開分享打卡地標，三hashtag＃六福村公開發文，荷包即可現賺611元。一個社群平台帳號至多可購買兩張門票。

入園除了各樣刺激有趣的遊樂設施，六福村也全新推出「紅鼻子馬戲」主題活動，重金禮聘國外舞者表演高空特技，各式平衡特技、柔軟技巧與雙人表演，利用快速的上升旋轉與下降技巧，充分展現肢體延展力與美，呈現高空的奇幻優美藝術。

六福村也有新成員來當鄰居，這是超級卡哇伊的瓦萊黑鼻羊，即將入住六福莊。黑黑的臉蛋裹著蓬鬆白毛，來自歐洲的瓦萊黑鼻羊，在十多年前被英國BBC選為兒童動畫系列主角，製作一系列卡通「笑笑羊」，讓瓦萊黑鼻羊成為家喻戶曉的可愛動物，招牌的黑臉也讓牠們得到「世界上最可愛的羊」的封號。近期六福莊也將舉辦命名活動，詳情可關注「關西六福莊粉絲團」。

此外，關西六福莊同步推出「茶香文化巡禮」住房優惠專案，即日起至3月30日兩人入住、一泊二食9,700元+10%，爸媽可以帶小朋友來和笑笑羊當鄰居，還可來趟客庄茶香文化巡禮。

超級卡哇伊的呆萌笑笑羊，成為六福莊最新成員。圖／六福莊提供
超級卡哇伊的呆萌笑笑羊，成為六福莊最新成員。圖／六福莊提供

六福村

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