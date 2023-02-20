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雪莉控看過來！格蘭多納釋出桶裝強度原酒第11批次
隱身於高地山丘東邊、福格山谷肥沃腹地的格蘭多納酒廠，釋出擁有濃醇雪莉桶風味的單一麥芽威士忌鉅作——格蘭多納桶裝強度原酒第11批次（Batch 11），完全展現出雪莉木桶卓越的陳釀深度，同時延續酒廠創辦人James Allardice於1826年將高地烈酒結合西班牙橡木桶的傳統，酒精濃度59.8%，建議零售價2520元。
格蘭多納桶裝強度原酒，採用酒廠自 20 世紀初保持至今以威士忌原桶酒精強度裝瓶的習慣，讓鑑賞家得以深入了解釀酒廠的特性。第11批次的格蘭多納桶裝強度原酒，屬於蘊含濃醇雪莉桶風味的高地單一麥芽蘇格蘭威士忌。其釀造方式是以Pedro Ximénez 與Oloroso雪莉桶所慢慢陳釀，為威士忌提供豐富的層次。
格蘭多納首席調酒師Rachel Barrie博士，調製每一款雪莉桶釀造的格蘭多納高地單一麥芽威士忌時，均以繁複工法為本，才得以讓兩款酒桶的卓越特質，賦予高地烈酒深邃的色澤與豐沛的香氣。
「第11批次的格蘭多納桶裝強度原酒，以安達盧西亞所製造的高級Pedro Ximénez 與Oloroso雪莉桶陳釀，展現出格蘭多納知名的西班牙橡木桶釀酒風格。」Rachel Barrie 博士表示：「在此款最新推出的原酒液裡加入一至兩滴水，能散發出豐富的風味，包括略帶辛口的濃醇黑莓酒及香甜太妃糖芳香，還有餘韻悠長的苦橙皮與肉豆蔻氣息，加上焦糖與馬拉斯奇諾櫻桃的風味。」
此款威士忌與所有的格蘭多納產品一樣，都是源自於西班牙製橡木桶中緩慢熟成，而呈現出渾然天成的深古銅色澤，體現出格蘭多納酒廠卓越的製酒工藝及精神。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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