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泫雅登封詮釋Y2K風潮包款 閃耀金屬、繽紛寶石配色讓人想入手！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
SAMO ONDOH招牌迷你胖胖包，有著亮面皮革配上仿舊紋理增添復古氣息，成為韓國女星泫雅拍攝時尚大片時不可或缺的要角。圖／摘自instagram
SAMO ONDOH招牌迷你胖胖包，有著亮面皮革配上仿舊紋理增添復古氣息，成為韓國女星泫雅拍攝時尚大片時不可或缺的要角。圖／摘自instagram

今年春季流行什麼包款？看韓國女星泫雅登封時背什麼就對了！Y2K的流行風潮持續延燒，因此韓國袋包品牌SAMO ONDOH在這季依舊有著金屬粉、檸檬果綠、薰衣草紫等鮮豔繽紛配色款，讓泫雅在登上時尚雜誌時，有著最搶眼的造型。

不意外的以鮮豔繽紛配色為主軸的Y2K風潮，從去年延續到這季，讓袋包品牌的SAMO ONDOH於推出新品時，仍不忘提供明亮色系的包款與配件。設計師首先運用充滿手感的仿舊紋理，把迷你胖胖包換上閃耀金屬光澤，以及讓波士頓包、蘋果包 翻轉成迷你尺寸，再配上最新流行的檸檬果綠、薰衣草紫等色澤，展現獨到時髦風格。不僅如此，更同步推出多款帶有蝴蝶結、多彩寶石等配件的大包。值得關注的是招牌迷你胖胖包，因為有著亮面皮革配上仿舊紋理增添復古氣息，直接成為韓國女星泫雅拍攝時尚大片時不可或缺的要角，更於女孩們之間，掀起熱烈討論。

ROBINMAY潮流系列野莓之地斜背包，2,380元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY潮流系列野莓之地斜背包，2,380元。圖／ROBINMAY提供

另外，台灣袋包品牌ROBINMAY則有融合方形與圓角的潮流系列野莓之地斜背包，提供手提跟斜背的兩種背法可以隨時呼應各種穿搭，如果喜歡「小而不廢的包款」那就一定不能錯過；因為作為小包來說容量空間充足，放下短夾也不會擁擠。同時，野莓之地不只有清新的冰淇淋紫配色，更備有跟上Y2K流行風潮的奇異果綠、經典黑色，白色及咖啡棕更是獨特亮面漆皮，繽紛又多樣選擇，滿足各式風格。

韓國女星泫雅登上時尚雜誌詮釋SAMO ONDOH迷你胖胖包，3,160元。 圖／摘自instagram
韓國女星泫雅登上時尚雜誌詮釋SAMO ONDOH迷你胖胖包，3,160元。 圖／摘自instagram

韓國女星泫雅登上時尚雜誌詮釋SAMO ONDOH小方包，4,170元。圖／摘自instagram
韓國女星泫雅登上時尚雜誌詮釋SAMO ONDOH小方包，4,170元。圖／摘自instagram

SAMO ONDOH蘋果包，3,990元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH蘋果包，3,990元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH迷你胖胖包，3,160元。 圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH迷你胖胖包，3,160元。 圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH胖胖包，3,860元。 圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH胖胖包，3,860元。 圖／SAMO ONDOH提供

品牌 泫雅

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