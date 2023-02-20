泫雅登封詮釋Y2K風潮包款 閃耀金屬、繽紛寶石配色讓人想入手！

今年春季流行什麼包款？看韓國女星泫雅登封時背什麼就對了！Y2K的流行風潮持續延燒，因此韓國袋包品牌SAMO ONDOH在這季依舊有著金屬粉、檸檬果綠、薰衣草紫等鮮豔繽紛配色款，讓泫雅在登上時尚雜誌時，有著最搶眼的造型。

不意外的以鮮豔繽紛配色為主軸的Y2K風潮，從去年延續到這季，讓袋包品牌的SAMO ONDOH於推出新品時，仍不忘提供明亮色系的包款與配件。設計師首先運用充滿手感的仿舊紋理，把迷你胖胖包換上閃耀金屬光澤，以及讓波士頓包、蘋果包 翻轉成迷你尺寸，再配上最新流行的檸檬果綠、薰衣草紫等色澤，展現獨到時髦風格。不僅如此，更同步推出多款帶有蝴蝶結、多彩寶石等配件的大包。值得關注的是招牌迷你胖胖包，因為有著亮面皮革配上仿舊紋理增添復古氣息，直接成為韓國女星泫雅拍攝時尚大片時不可或缺的要角，更於女孩們之間，掀起熱烈討論。

ROBINMAY潮流系列野莓之地斜背包，2,380元。圖／ROBINMAY提供

另外，台灣袋包品牌ROBINMAY則有融合方形與圓角的潮流系列野莓之地斜背包，提供手提跟斜背的兩種背法可以隨時呼應各種穿搭，如果喜歡「小而不廢的包款」那就一定不能錯過；因為作為小包來說容量空間充足，放下短夾也不會擁擠。同時，野莓之地不只有清新的冰淇淋紫配色，更備有跟上Y2K流行風潮的奇異果綠、經典黑色，白色及咖啡棕更是獨特亮面漆皮，繽紛又多樣選擇，滿足各式風格。

韓國女星泫雅登上時尚雜誌詮釋SAMO ONDOH迷你胖胖包，3,160元。 圖／摘自instagram

韓國女星泫雅登上時尚雜誌詮釋SAMO ONDOH小方包，4,170元。圖／摘自instagram

SAMO ONDOH蘋果包，3,990元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH迷你胖胖包，3,160元。 圖／SAMO ONDOH提供