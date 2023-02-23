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地表最Mini日本露營專家全新力作！TAKUBI焚火台 30秒輕鬆點燃營火之夜
據網路統計，近年來台灣常態性露營人口已突破200萬人，隨著疫情慢慢解封，熱愛露營氛圍感的民眾也開始蠢蠢欲動；日本露營職人更為此全新打造TAKUBI焚火台，不論是焚火、烤肉、烹煮、暖手、煮水，夜裡聽著乾柴燃燒的劈啪聲，瞬間營造出溫暖又浪漫的情調，且輕巧便於攜帶，組裝僅需30秒，非常適合講究生活質感的民眾；焚火台小巧的設計不僅適合戶外，也很適合擺放在陽台，與家人一起營造偽野營的溫馨時光。
日本職人秉持著「希望能讓大家隨時隨地享受於戶外的放鬆感！」並以自身多年的露營經驗精心研發出長寬高僅14cm，重量不到2kg的TAKUBI焚火台，而且附贈質感滿分的牛仔布袋，外出攜帶也超方便！材質更通過日本鋼材檢驗認證，食用安全無疑慮，耐重可達15公斤，使用大鍋煮水也沒問題，比一般焚火台更加耐用；除了可加購酒精爐使用之外，焚火台也適用於乾柴、木炭等各種火源燃料，搭配五段式可調節燃料板，讓你自由搭配，耗材不受限！
TAKUBI焚火台讓你輕鬆享受露營，拆組不再手忙腳亂，商品由 有.設計 團隊募資，於2/23在嘖嘖平台進行預購，想要增添生活氛圍感的民眾，或者想擁有一台搞定所有用火需求的露營咖們，請千萬別錯過限時6折的限量募資優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與官方粉絲團查詢。
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