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Gap跨界潮牌、UNIQLO攜手超模聯名系列 不買會後悔！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Gap x ATTEMPT合作系列，以「THE RAW，THE FEEL」為主題，展現粗獷主義美學。圖／Gap提供
Gap x ATTEMPT合作系列，以「THE RAW，THE FEEL」為主題，展現粗獷主義美學。圖／Gap提供

雖然氣溫還是有點冷，但每當櫻花盛開之際，就預告了春天到來。看準換季穿搭需求，美式休閒品牌Gap與前衛潮牌ATTEMPT跨界，推出合作系列；而UNIQLO備受好評的超模INES DE LA FRESSANGE春夏聯名款，也正式上架，不同風格，都能讓消費者找到適合衣著。

Gap x ATTEMPT合作系列，以「THE RAW，THE FEEL」為主題，展現粗獷主義美學。因此可見到將衣物的內部結構、加工痕跡和衣標等細節外露的設計，以更直接、更坦率的態度，強調重視自身的理念。ATTEMPT為中國時裝設計師梁棟於2015年創立，其概念就是介於潮牌與設計師品牌，致力於探索事物不同面相之間的關係，不斷嘗試不同的風格和元素。像是此次與Gap聯名系列中的Logo款拉鍊連帽外套，採用寬鬆落肩版型、特殊分割縫線，並透過兩側對稱拉鍊，將服裝原本的內部結構往外移，借助原始建築結構的設計概念，呈現服裝立體感。而合作款拉鍊夾克，採用獨家版型及袖口剪裁設計，整體服飾不對稱的潑墨細節，更加強調率性風格，都是值得入手單品。

UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列，這季將經典的法式風格揉合印度元素，打造出兼具天然又兼具舒適感的單品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列，這季將經典的法式風格揉合印度元素，打造出兼具天然又兼具舒適感的單品。圖／UNIQLO提供

自推出以來就深受女性消費者愛戴的UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列，這季將經典的法式風格揉合印度元素，打造出兼具天然又兼具舒適感的單品。超模Ines曾多次前往印度旅行，因此擷取了當地香料和花卉為靈感，採用棉質和亞麻等天然布料搭配馬德拉斯格紋和花卉圖案，搭配如粉色與黃色等自然色調，打造多款襯衫、洋裝、褲款與配件，提供穿搭上有更多豐富選擇外，也能藉由服裝沉浸感受嶄新與浪漫的氣息。

UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列透膚棉質休閒襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列透膚棉質休閒襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列帆布托特包990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列帆布托特包990元。圖／UNIQLO提供

Gap x ATTEMPT合作系列拉鍊夾克4,999元。圖／Gap提供
Gap x ATTEMPT合作系列拉鍊夾克4,999元。圖／Gap提供

UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列針織POLO開襟外套1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and INES DE LA FRESSANGE聯名系列針織POLO開襟外套1,290元。圖／UNIQLO提供

Gap UNIQLO

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