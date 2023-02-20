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新光三越beautySTAGE聯手@cosme「美妝大賞」5折入手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越beautySTAGE聯手@cosme，推出精選口碑推薦榜單與優惠組。圖／新光三越提供
新光三越beautySTAGE聯手@cosme，推出精選口碑推薦榜單與優惠組。圖／新光三越提供

新光三越主打一站購足的複合式美妝選物「beautySTAGE美麗台」，為滿足美妝迷採買需求，今年首度聯手化妝品使用心得及排行榜綜合網站@cosme，精選年度「@cosme台灣美妝大賞」近30支美妝保養組合及「網友口碑推薦排行榜」清單，並集結2023春夏美妝話題新品，

讓美妝迷一站購齊趨勢商品。線上優惠則有2/24至3/12新光三越skm online，推出全站滿4,000送2,000 skm points，回饋無上限。

beautySTAGE美麗台目前實體店據點包括新光三越南西三館、中和環球購物中心、永和比漾廣場、桃園新光影城，以及新光三越台中中港店等5家據點。

首先網友評選分數最高的是「Estée Lauder雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露」，獲得「@cosme台灣美妝大賞」綜合大賞，其保濕滋潤、延展度佳、緊緻毛孔，是年年獲獎的人氣常冠王。

綜合賞第二名「ORIGINS品木宣言DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水」，清爽無負擔的質地，舒緩乾燥泛紅並改善粉刺，也是保養控愛用囤貨商品之一。

beautySTAGE美麗台推出「Estée Lauder雅詩蘭黛夢幻心願棕心超值組」5折優惠，而「ORIGINS品木宣言青春無敵入門組」不到2千即可入手。

除了養成好肌底，底妝更是脫掉口罩後整體妝容的重點單品，去年推出好評不斷的「LANCÔME蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜」及「GIORGIO ARMANI beauty 亞曼尼超持妝絲絨水慕斯粉底」分別拿下年度大賞氣墊粉餅第一名及底妝新秀賞。

因長期使用3C用眼過度、熬夜與壓力，讓眼部保養重點保養不可少，beautySTAGE美麗台推出「CLARINS克蘭詩暗沉退散亮眼發光組」超值8.3折、「LANCÔME蘭蔻超未來冰珠組」超值6.7折、「LANCÔME蘭蔻玫瑰眼霜修護組」超值7.2折。

2023春夏美妝話題新品接續登場，從基礎保養到精品香氛，beautySTAGE美麗台一次網羅五大注目單品：TOM FORD Electric Cherry限定版氣墊組（線上專屬）、LA MER海洋拉娜高平衡賦活新品組、LANCOME蘭蔻超極光淨亮淡斑激萃組、CLINIQUE倩碧超激光勻淨白淡斑精華露加贈組、BOBBI BROWN金緻漸層絢光腮紅，除了美妝新品外，2/24至3/12新光三越skm online全站滿4,000送2,000 skm points，回饋無上限。

@cosme台灣美妝大賞得賞品組合推薦：ESTEE LAUDER夢幻心願棕心超值組價值5,900元，5折特價2,950元。圖／新光三越提供
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@cosme台灣美妝大賞得賞品組合推薦：ORIGINS青春無敵入門組價值2,985元，特價1,800元。圖／新光三越提供
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2023春夏美妝話題新品：LANCOME超極光淨亮淡斑激萃組價值7,149元，特價5,180元。圖／新光三越提供。
2023春夏美妝話題新品：LANCOME超極光淨亮淡斑激萃組價值7,149元，特價5,180元。圖／新光三越提供。
2023春夏美妝話題新品：TOM FORD Electric Cherry限定版氣墊組3,700元。圖／新光三越提供
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2023春夏美妝話題新品：PAUL & JOE西洋菊雙色腮紅(不含盒) 750元，3/1開賣。圖／新光三越提供
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獨家首賣：BOBBI BROWN芭比波朗金緻漸層絢光腮紅2,100元。圖／新光三越提供
獨家首賣：BOBBI BROWN芭比波朗金緻漸層絢光腮紅2,100元。圖／新光三越提供

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