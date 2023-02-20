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台灣唯一站「潮鞋特展」！把握最後觀展時間衝一波
由倫敦設計博物館策劃，全球規模最大的《潮鞋特展》在中正紀念堂只到3/5，全台唯一站不再延長，還沒入場的朋友趕快抓緊時間衝一波，來現場見證近代最夯、難得一見的夢幻潮鞋。不用是鞋迷也看得懂，展內分為2大主題，透過300雙不同時代的經典鞋款，帶領觀眾走進時光隧道，親自參與了完整的運動鞋文化發展及歷程。
展場內你可以看到除了精彩的NBA球星親穿戰靴，還有山本耀司、Virgil Abloh等知名設計師聯名潮鞋，以及喚起許多人青春熱血回憶的 Slamdunk x Jordan6灌籃高手聯名鞋。不管你是平常有在收集潮鞋，或者是對潮鞋文化一竅不通，來到這個展你都可以獲得不一樣的心得。除此之外，現在到中和環球威秀影城身著制服或持有效學生證件購買電影票，並追蹤威秀影城instagram官方帳號( @vieshowbaby)，即可獲得《潮鞋特展》展覽票券2張，時間有限趕緊揪上親朋好友們把握最後機會。
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