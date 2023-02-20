韓星黃旼炫、鮮肉陳立農曬帥照 朝聖Moncler Genius倫敦大秀

奢華機能服飾品牌Moncler的Moncler Genius系列，將於台灣時間今晚（2/20）登場，邀請了眾多單位跨界合作。吸引韓國男星黃旼炫、演員陳立農朝聖，兩人也曬出於秀前的帥照，讓粉絲都莫不期待，正式大秀時是否會有更多驚喜。

今晚登場的Moncler Genius系列將會有藤原浩的自創潮牌FRGMT、剛成為Louis Vuitton男裝藝術總監的PHARRELL WILLIAMS、靈魂歌姬ALICIA KEYS和adidas Originals、賓士、時裝品牌PALM ANGELS等合作，話題性十足。因此讓韓國男星黃旼炫也特意前往準備欣賞大秀，今年27歲從選秀節目出身的他，近期也擔任了人氣綜藝「BOYS PLANET」的導師暨主持人，也同時有韓劇「還魂2」的作品剛播畢，有著超高人氣，instagram粉絲數也多達535萬人。黃旼炫在抵達倫敦時，也身穿了Moncler Genius系列中和1017 ALYX 9SM合作，要價超過6萬元台幣的短版羽絨外套，襯托出他高挑的身形。

黃旼炫在倫敦市區觀光，則是以Moncler的螢光綠Trailgrip休閒鞋點綴造型，帶出潮流感。圖／摘自instagram

而數天後黃旼炫在倫敦市區觀光，則是以Moncler的螢光綠Trailgrip休閒鞋點綴造型，帶出潮流感。另外，演員暨歌手陳立農則是以春夏新款灰色調Moncler拼接鋪棉棒球外套，內搭M字樣T恤與棉質長褲、Trailgrip休閒鞋的total look現身，展現有別於黃旼炫的俐落質感。值得一提的是Moncler除了舉辦規模盛大的THE ART OF GENIUS天才創藝大秀之外，同時也將展示Moncler + 暗黑風格設計師Rick Owens系列。

陳立農以春夏新款灰色調Moncler拼接鋪棉棒球外套，內搭M字樣T恤與棉質長褲、Trailgrip休閒鞋的total look現身。圖／摘自微博

黃旼炫在抵達倫敦時，身穿了Moncler Genius系列中和1017 ALYX 9SM合作，要價超過6萬元台幣的短版羽絨外套。圖／摘自instagram