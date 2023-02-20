快訊

夏玉順回應華航機上大鬧事件 自爆有憂鬱症病史、未來會退出歌壇

BA.2.75病毒株持續佔首位 老二換這支變異株

中重症增126例、44死！一歲女嬰未接種疫苗 染疫哮吼仍在住院中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台唯一「潮鞋特展」！把握228連假最後觀展衝一波

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
展品：Virgil Abloh Off-White™ x Nike「The Ten」系列。圖/聯合數位文創提供
展品：Virgil Abloh Off-White™ x Nike「The Ten」系列。圖/聯合數位文創提供

由倫敦設計博物館策畫，全球規模最大的《潮鞋特展》現正在中正紀念堂展出，展覽只到3月5日，還沒入場的朋友趕快抓緊時間衝一波！

主辦單位表示，展內分為大主題，透過300雙不同時代的經典鞋款，帶領觀眾走進時光隧道，親自參與了完整的運動鞋文化發展及歷程。展場內除可以看到精彩的NBA球星親穿戰靴，還有山本耀司、Virgil Abloh等知名設計師聯名潮鞋，以及喚起許多人青春熱血回憶的 Slamdunk x Jordan6灌籃高手聯名鞋。不管你是平常有在收集潮鞋，或者是對潮鞋文化一竅不通，都可以透過逛展獲得不一樣的心得。

228連假期間，現場購票還有獨家優惠，詳細活動辦法請上udn瘋活動官網，或本展官方FB粉絲團及IG查詢。

中正紀念堂

延伸閱讀

228連假4天 花蓮住房率平均7成

228連假賞武陵櫻花 APP預約最省事目前還有餘票

228連假預期出遊車潮 高公局11條替代道路更省時

阿里山遊樂區花季下月登場 山櫻阿龜櫻打頭陣盛開228連假迎客

相關新聞

快揪吃！姓名有同字者2/22赴「貳樓」 最低享全桌5折

台灣美式早午餐連鎖霸主品牌「貳樓Second Floor Café」，繼上次推出雨天穿拖鞋、15天彩蛋優惠後，在一年一度...

新光三越beautySTAGE聯手@cosme「美妝大賞」5折入手

新光三越主打一站購足的複合式美妝選物「beautySTAGE美麗台」，為滿足美妝迷採買需求，今年首度聯手化妝品使用心得及...

韓星黃旼炫、鮮肉陳立農曬帥照 朝聖Moncler Genius倫敦大秀

奢華機能服飾品牌Moncler的Moncler Genius系列，將於台灣時間今晚（2/20）登場，邀請了眾多單位跨界合作。吸引韓國男星黃旼炫、演員陳立農朝聖，兩人也曬出於秀前的帥照，讓粉絲都莫不期待，正式大秀時是否會有更多驚喜。

全台唯一「潮鞋特展」！把握228連假最後觀展衝一波

由倫敦設計博物館策畫，全球規模最大的《潮鞋特展》現正在中正紀念堂展出，展覽只到3月5日，還沒入場的朋友趕快抓緊時間衝一波...

Hearts on Fire完美鑽石 都會女子春日必備Aerial系列

充滿盎然生意的春季到來，「全世界車工最完美的鑽石」Hearts on Fire，旗下從大自然蓬勃的生命力量汲取靈感的Ae...

忠孝SOGO超市「會員感謝周」百元有找、買1送1這檔必衝

SOGO忠孝館Fresh Mart會員人數自2019年初成立以來至今突破5萬多人，SOGO指出，去年8月改裝以來，會員人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦