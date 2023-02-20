全台唯一「潮鞋特展」！把握228連假最後觀展衝一波

由倫敦設計博物館策畫，全球規模最大的《潮鞋特展》現正在中正紀念堂展出，展覽只到3月5日，還沒入場的朋友趕快抓緊時間衝一波！

主辦單位表示，展內分為大主題，透過300雙不同時代的經典鞋款，帶領觀眾走進時光隧道，親自參與了完整的運動鞋文化發展及歷程。展場內除可以看到精彩的NBA球星親穿戰靴，還有山本耀司、Virgil Abloh等知名設計師聯名潮鞋，以及喚起許多人青春熱血回憶的 Slamdunk x Jordan6灌籃高手聯名鞋。不管你是平常有在收集潮鞋，或者是對潮鞋文化一竅不通，都可以透過逛展獲得不一樣的心得。

228連假期間，現場購票還有獨家優惠，詳細活動辦法請上udn瘋活動官網，或本展官方FB粉絲團及IG查詢。