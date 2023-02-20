Hearts on Fire完美鑽石 都會女子春日必備Aerial系列
充滿盎然生意的春季到來，「全世界車工最完美的鑽石」Hearts on Fire，旗下從大自然蓬勃的生命力量汲取靈感的Aerial系列亦閃亮回歸，帶來多款春日必備的迷人設計。Aerial字面上意指「源於空中」，不論是燦爛的陽光、豐沛的雨露、或是植物的種子，這些充滿大自然能量的自然元素，都從此幻化而來。針對現代女性推出的優雅時尚設計，更能為日常工作、休閒裝扮注入璀璨活力。
Aerial系列以起源於19世紀的幻式鑲嵌法，運用鑲爪模仿鑽石切面或緊密排列呈現於鑽石周圍，反射更多鑽石光芒，讓Hearts On Fire的完美車工圓形明亮式切割鑽石得以模擬出欖尖形和梨形切割鑽石的姿態，在保有最明亮璀璨的光芒的同時，還能隨著個人穿著風格變化混搭。提供白K金與玫瑰金兩種款式的Aerial Twisted Sunburst耳環，交織欖尖形與梨形元素，勾勒出柔和蜿蜒的曲線，延伸女性本身的耳廓線條，能為簡約的上衣增添高雅氣息。Aerial Sunburst Wrap耳環則以太陽的光芒重新演繹經典的鑽石圈形耳環，不論是帥氣牛仔褲或浪漫洋裝，都能聚焦臉蛋、更顯神采奕奕。
除了耳環，同樣採用太陽為設計靈感的Aerial Eclipse鑽石項鍊，以獨特的鑲嵌方式交錯大小不同的明亮式切割圓鑽，象徵光明溫暖生命繁盛的太陽圖騰奪目迷人。而凝聚梨形圖案元素的Aerial Lunar Eclipse，則為充滿力量的設計增添復古韻味。手鐲的設計則巧妙交錯欖尖形與梨形元素，以營造出視錯覺去延伸變化：Aerial Twisted Dewdrop手鐲採用如水波般的扭紋形設計，低調靈動；開放式的Aerial Double Sunburst手鐲則在手鐲兩端點綴太陽般的奪目圖騰，則是高調畫龍點睛的首選。
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