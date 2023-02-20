忠孝SOGO超市「會員感謝周」百元有找、買1送1這檔必衝

SOGO忠孝館Fresh Mart會員人數自2019年初成立以來至今突破5萬多人，SOGO指出，去年8月改裝以來，會員人數有兩位數成長，為感謝會員熱烈支持，將於2/23至2/28推出「Fresh Club會員感謝周」，推出「會員限定99專區」，以及年度熱銷、生鮮好食「買1送1」等優惠，指定活動期間消費滿千還可享全台免費宅配服務、滿千送百優惠活動，想把新台幣放大精打細算的消費者，可把握這一連6天的感謝周。

SOGO忠孝館Fresh Mart會員感謝周推出的會員限定99專區，包含許多原價115元～450元生鮮食材、零食餅乾等商品，特價全部百元有找，部分指定商品折扣最低達2.2折。

另有Fresh Mart年度熱銷品包含洗髮精、除濕包、清潔劑和各式食品及生鮮肉品與海鮮食材，也同步推出買1送1優惠，其他還有許多生鮮水果推出會員超低價，緊接著迎接228連假，可先盤點家中民生必需品，在會員感謝周讓新台幣買到最高CP值。

會員限定99元商品有LifeSpring海洋五合一綿羊油原價450元，特價99元、限量80瓶；翠綠羽衣甘藍、包菜每包原價129元，特價99元；大昌 秘傳燒肉醬每罐原價210元，特價99元；金吾堂米果每包原價150元，特價99元、限量150包；竹本壓榨純正芝麻油200ml原價160元，特價99元、限量100瓶。

買1送1品項包括超市最搶手的獅王趣淨洗手慕斯每瓶原價189元特價買1送1；P&G 4D盒裝洗衣膠球(花香) 每盒原價240元，特價209元再買1送1、限量200組；山內鹿兒島安納番薯風味蛋糕捲原價189元，特價買1送1、限量100組。

活動期間消費累積滿1,000元再享全台(離島除外)免費宅配服務(生鮮商品、冷藏冷凍、熟食、雞蛋、巧克力除外)。另外還有滿千送百活動，2/23-2/28於B2全區(UCC除外)當日單筆滿1,000元以上，即可兌換「春季日本和風節50元電子折價券」兩張，可累贈。

超市會員同步募集中，於B2超市當日單筆消費滿1,000元以上，即可親持快樂購卡與身分證件至B2寄物台會員中心免費申辦，享點數翻倍送、超市購物金、入會禮Fresh Mart環保購物袋等5大專屬優惠。