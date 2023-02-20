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小爪水獺媽媽喜誕四胞胎 爸爸是神隊友

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
媽媽「蜜香」小時候的模樣。動物園說明，由於目前四胞胎都是由是小爪水獺爸爸和媽媽自己照顧，沒有機會拍到清晰的四胞胎照片。圖／北市動物園提供
媽媽「蜜香」小時候的模樣。動物園說明，由於目前四胞胎都是由是小爪水獺爸爸和媽媽自己照顧，沒有機會拍到清晰的四胞胎照片。圖／北市動物園提供

台北市立動物園的小爪水獺家族迎來新生寶寶，媽媽「蜜香」在1月30日順利生下了四胞胎。動物園表示，「蜜香」是第一次當媽媽，母性卻非常好，總是寸步不離的照顧及餵養著寶寶們。爸爸「史達奇」則是一位「神隊友」當「蜜香」哺餵寶寶時，爸爸就會開始整理環境，據保育員觀察，寶寶們的體型明顯比剛出生時大了2至3倍，相當健康。

動物園表示，新生小爪水獺寶寶的爸爸媽媽，有著特殊的「背景」。爸爸「史達奇」是透過跨國合作，從新加坡引入的年輕個體；媽媽「蜜香」則是民國109年被查獲走私的水獺寶寶，由保育員「手把手」人工哺育帶大，是個相當活潑、健康的女生。

動物園表示，雖然「蜜香」是第一次當媽媽，母性卻非常好，總是寸步不離的照顧及餵養著寶寶們。「史達奇」則是一位「神隊友」爸爸，當「蜜香」哺餵寶寶時，爸爸就會開始整理環境，並將巢材搬進家中，好讓家裡比較舒適。保育員還觀察到，當媽媽要進食前還會把寶寶交給爸爸，爸爸也很負責任地停下手邊的動作，把小孩叼到安全的地方去照顧。

動物園表示，小爪水獺會由父母帶著不同年齡層的小孩，形成一個緊密的家庭，當媽媽在哺育小孩時，爸爸會外出覓食穩定家庭的食物來源，小爪水獺約1歲半左右達到性成熟，在野外通常由小家庭組成一個群體，具有強烈的領域性。

動物園表示，保育員也發現爸爸「史達奇」在寶寶出生後，警戒心變得相當高，連保育員都不能靠近，只能遠遠的觀察，媽媽則會躲在保育員事先準備好的麻布袋裡面餵奶。 目前爸爸媽媽把寶寶們照顧得非常好，寶寶們也都穩定的成長中。

動物園呼籲，小爪水獺可愛的外型以及嬌小的身體，讓許多人想要飼養牠們當作寵物，在國外已有人將小爪水獺引入寵物市場中。但小爪水獺終歸是野生動物，有著與生俱來的野性本能。靈巧的身形、強大的破壞力、擁有肉食動物尖銳的牙齒以及群居的特性，並不適合被當作寵物飼養。

小爪水獺 爸爸

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