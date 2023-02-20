快訊

長榮航空改選開跑 兄弟三方權力競合 張國煒有機會重返董事？

NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

國三竹南北上路段7車連環撞！休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

做愛心！達美樂「9吋披薩129元」 再捐1%營收助土耳其

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂限時推出7款9吋披薩129元的優惠。圖／達美樂提供
達美樂限時推出7款9吋披薩129元的優惠。圖／達美樂提供

土耳其、敘利亞近期傳出震災，全球各方紛紛伸出援手。連鎖披薩「達美樂」宣布，即日起，將捐出全台183間門市營業額的1%用於土國賑災，讓民眾吃披薩也能做愛心。同時達美樂也連續5天推出「9吋披薩129元」的限時優惠，共有7種口味可供選擇。

達美樂自2月20日至2月26日期間，展開為期一周的善款募捐，全台183家門市將捐出「1周營業額的1%」，善款並將透過與基督教救助協會 (CCRA)合作，將達美樂消費者的愛心專送給土耳其及敘利亞災民，支持土敘重建。

因應善款募捐，達美樂同步推出限時優惠，自2月20日至2月24日，7種口味的9吋披薩外帶129元，包括有夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬等7種口味，讓民眾可以一起做愛心。

達美樂規劃土耳其震災送暖活動，將捐出1周營業額的1%。圖／達美樂提供
達美樂規劃土耳其震災送暖活動，將捐出1周營業額的1%。圖／達美樂提供

達美樂 愛心 土耳其

延伸閱讀

布林肯訪土耳其 承諾對土敘再1億美元人道援助

土耳其災害與應變管理署：除重災兩省外搜救結束

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬美元

前英超球星阿特蘇土耳其強震罹難 遺體運回迦納

相關新聞

冥婚電影獲迴響將破億 他指「混類型」已成未來趨勢

當電影市場不停改變，過去的成功模式，觀眾可能已太過熟悉，所以不管是院線或是串流電影，都面臨不夠刺激、不夠新鮮的壓力，其中類型跟類型滲透或融合幾乎成為「新興的電影類型」，從類型變中而來的新興的電影類型又是什麼？

快揪吃！姓名有同字者2/22赴「貳樓」 最低享全桌5折

台灣美式早午餐連鎖霸主品牌「貳樓Second Floor Café」，繼上次推出雨天穿拖鞋、15天彩蛋優惠後，在一年一度...

做愛心！達美樂「9吋披薩129元」 再捐1%營收助土耳其

土耳其、敘利亞近期傳出震災，全球各方紛紛伸出援手。連鎖披薩「達美樂」宣布，即日起，將捐出全台183間門市營業額的1%用於...

陳冠希同框秦舒培、女兒Alaia穿潮牌聯名款 夢幻配色讓女生秒心動！

潮牌CLOT今年過20歲生日，除了有和LEVI'S的合作款之外，還找來戶外機能服飾王者的The North Face（簡稱TNF）首次聯名。身為品牌創始人兼創意總監的陳冠希亦格外看重雙方的跨界，因此難得跟老婆秦舒培、女兒Alaia一起同框入鏡，詮釋讓女生看了都會心動的夢幻配色系列。

頂級龍蝦、生蠔2個月免費吃！王品集團送加菜金8,000元

全民6,000元現金紅包還沒有說好何時發，王品集團率先加碼8,000元大禮包，款待豪華海陸盛宴。即日起至3月31日期間，...

宋慧喬完美示範！寒流天冷穿搭 保暖不厚重秘技解析

周末氣溫驟降，如何在寒流來時穿得保暖但不顯厚重？FENDI品牌形象大使宋慧喬，前日於首爾機場現身，準備出發前往米蘭參加F...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦