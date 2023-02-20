做愛心！達美樂「9吋披薩129元」 再捐1%營收助土耳其
土耳其、敘利亞近期傳出震災，全球各方紛紛伸出援手。連鎖披薩「達美樂」宣布，即日起，將捐出全台183間門市營業額的1%用於土國賑災，讓民眾吃披薩也能做愛心。同時達美樂也連續5天推出「9吋披薩129元」的限時優惠，共有7種口味可供選擇。
達美樂自2月20日至2月26日期間，展開為期一周的善款募捐，全台183家門市將捐出「1周營業額的1%」，善款並將透過與基督教救助協會 (CCRA)合作，將達美樂消費者的愛心專送給土耳其及敘利亞災民，支持土敘重建。
因應善款募捐，達美樂同步推出限時優惠，自2月20日至2月24日，7種口味的9吋披薩外帶129元，包括有夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬等7種口味，讓民眾可以一起做愛心。
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