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陳冠希同框秦舒培、女兒Alaia穿潮牌聯名款 夢幻配色讓女生秒心動！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），一同詮釋CLOT X TNF系列。圖／The North Face提供
陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），一同詮釋CLOT X TNF系列。圖／The North Face提供

潮牌CLOT今年過20歲生日，除了有和LEVI'S的合作款之外，還找來戶外機能服飾王者的The North Face（簡稱TNF）首次聯名。身為品牌創始人兼創意總監的陳冠希亦格外看重雙方的跨界，因此難得跟老婆秦舒培、女兒Alaia一起同框入鏡，詮釋讓女生看了都會心動的夢幻配色系列。

一直以來CLOT擅長把東、西文化交融，並結合品牌特色，打造話題性十足的商品。而在慶祝品牌成立20年之際，陸續邀請了不同單位來跨界，其一就是TNF，並由品牌創始人兼創意總監的陳冠希邀請時裝設計師倉石一樹參與此次聯名合作。CLOT X TNF系列是將探索途中所遇見的光影，也就是日出與日落時的魔幻時刻，重新演繹成具東方韻味的山嵐色彩。因此，便將山巒雲海美景幻化為獨特的印花，並調配出日出紫、夕暮藍、極光青、山石棕等色彩，交織成獨一無二的美學概念。

陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），難得同框。圖／The North Face提供
陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），難得同框。圖／The North Face提供

聯名系列中的經典衝鋒衣，採用DRYVENT防水科技，鋪印壯麗雲海景觀，衣袖及衣身兩側採用撞色設計，塑造戶外時尚風格。而防水斗篷下擺採用暗扣調節，斗篷上同樣有多彩雲朵印花。另外，山嵐色系抓絨上衣，配合可拆卸風帽，以CLOT招牌中式盤扣結作裝飾，配套抓絨長褲，保暖又舒適。不可或缺的防潑水防風外套，則選用半透明材質搭配可拆卸風帽以及斜開衣襟設計，可搭配抓絨上衣疊穿，或是配套半透明材質休閒長褲與抓絨長褲疊搭穿著。這系列同時推出兒童版衝鋒衣、抓絨上衣和抓絨長褲，以搭配小小探索家的尺寸設計，因此陳冠希也難得跟老婆秦舒培、女兒Alaia一起同框入鏡詮釋新品。

陳冠希（左）邀請時裝設計師倉石一樹（右）參與此次CLOT X TNF聯名合作。圖／The North Face提供
陳冠希（左）邀請時裝設計師倉石一樹（右）參與此次CLOT X TNF聯名合作。圖／The North Face提供

CLOT X TNF系列把山巒雲海美景幻化為獨特的印花。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列把山巒雲海美景幻化為獨特的印花。圖／The North Face提供

CLOT X TNF系列是將日出與日落時的魔幻時刻，重新演繹成具東方韻味的山嵐色彩。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列是將日出與日落時的魔幻時刻，重新演繹成具東方韻味的山嵐色彩。圖／The North Face提供

CLOT X TNF聯名系列同時推出童裝。圖／The North Face提供
CLOT X TNF聯名系列同時推出童裝。圖／The North Face提供

CLOT X TNF系列隨身腰包，2,380元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列隨身腰包，2,380元。圖／The North Face提供

CLOT X TNF系列斗篷，6,380元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列斗篷，6,380元。圖／The North Face提供

CLOT X TNF系列VECTIV TARAVAL FUTURELIGHT鞋，7,380元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列VECTIV TARAVAL FUTURELIGHT鞋，7,380元。圖／The North Face提供

CLOT X TNF系列夾克，19,800元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列夾克，19,800元。圖／The North Face提供

CLOT X TNF系列抓絨上衣，6,380元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列抓絨上衣，6,380元。圖／The North Face提供

品牌 陳冠希

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