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快揪吃！姓名有同字者2/22赴「貳樓」 最低享全桌5折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2月22日「貳樓日」姓名中有同字者於當天相約到貳樓用餐，最低可享全桌5折優惠。圖／貳樓餐飲集團提供。
2月22日「貳樓日」姓名中有同字者於當天相約到貳樓用餐，最低可享全桌5折優惠。圖／貳樓餐飲集團提供。

台灣美式早午餐連鎖霸主品牌「貳樓Second Floor Café」，繼上次推出雨天穿拖鞋、15天彩蛋優惠後，在一年一度的2月22日「貳樓日」，特別規劃當日限定優惠，姓名中有同字者於活動當天相約到貳樓用餐，最低可享全桌5折優惠。

2月22日「貳樓日」當日，「同名同姓（需同字）」的人相約一起到店用餐，例如「王小明」、「王小明」，即享全桌5折優惠。若是名字和自己有「兩個字一樣」的人，例如「王小」明、「王小」民，則可享全桌8折優惠。要是名字當中有「同一個字一樣」的人，不限姓或名，例如「王」小明、「王」大民，即可享全桌85折優惠。

要注意的是，用餐前須出示有效證件證明姓名文字。此外，本優惠僅限內用，只限2月22日當天，每桌人數上限為10人，且不得與其他優惠並用。

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