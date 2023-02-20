頂級龍蝦、生蠔2個月免費吃！王品集團送加菜金8,000元
全民6,000元現金紅包還沒有說好何時發，王品集團率先加碼8,000元大禮包，款待豪華海陸盛宴。即日起至3月31日期間，到五大精緻餐飲（Fine Dining）品牌「王品牛排」、「夏慕尼」、「西堤牛排」、「THE WANG」、「阪前和牛鐵板燒」用餐滿1,500元，即享法國生蠔、波士頓龍蝦、干貝等總價值高達8,000元贈菜券，可於3月1日至4月30日期間兌換，一路從3月享受到4月底。
此波豪華贈菜陣容堅強，「王品牛排」推出「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」、「法式焗烤龍蝦」，龍蝦搭配主廚特製蒜味白醬，濃厚焗烤香氣，款待顧客最隆重的美味。「夏慕尼」則推出「波士頓龍蝦」，鐵板乾煎輔以簡單調味，品嚐大海鮮甜滋味。「西堤牛排」的「烤雞派對拼盤」包含烤雞翅、金沙蝦球、酥炸魚柳及洋蔥圈，為歡聚時光加溫。
「THE WANG」自法國空運來台「現開活生蠔」，可一次享用被譽為「生蠔界勞斯萊斯」的吉拉多（Gillardeau）生蠔等多種頂級生蠔，奢華感十足。「阪前和牛鐵板燒」獻上「黃金和牛餅」，以高級日澳雙和牛揉合溫潤起司，酥脆外衣搭配多汁和牛，迸發全新感受。
王品集團再加碼300元請吃飯，即日起至3月31日，瘋美食會員於以上五大品牌單次消費滿1,500元，可獲得豪華海陸贈菜券；如滿額消費第二次，再加贈瘋美食點數300點，相當於現金300元，均可於王品集團旗下餐廳使用。
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