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宋慧喬完美示範！寒流天冷穿搭 保暖不厚重秘技解析

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供

周末氣溫驟降，如何在寒流來時穿得保暖但不顯厚重？FENDI品牌形象大使宋慧喬，前日於首爾機場現身，準備出發前往米蘭參加FENDI秋冬23系列女裝大秀，一身黑又裹圍巾卻能顯得清爽俐落的秘訣，在於材質的選擇。

不見得每逢低溫就一定要穿著圓潤的羽絨衣，事實上，許多韓星日常都會活動也仍舊以毛呢大衣為主，便於活動之外也不顯臃腫，FENDI FF Logo圍巾則是整個穿搭重點：事實上，只要能讓脖子維持溫暖病賭髒寒冷空氣從領口吹進衣服內，不用穿得太厚重都能維持身體溫度，而一條材質輕柔、色調清爽的圍巾，還能營造眼睛一亮的輕盈視覺效果。

宋慧喬更以FENDI春夏23系列最新款設計Peekaboo ISeeU Small為整個造型畫龍點睛：除了能夠輕鬆空出雙手處理出入境手續，也能隨時轉換為手持，搭配創新設計巧思的皮革織帶也讓品牌經典包款更顯優雅氣質。

宋慧喬出席的FENDI秋冬23系列女裝大秀，預計將於台灣時間 2月22日晚間9點 / 中歐時間下午2點舉辦，台灣地區亦可透過官網或line光方帳號觀看線上直播。

FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI FF圍巾，29,500元。圖／FENDI提供
FENDI FF圍巾，29,500元。圖／FENDI提供
FENDI春夏23系列新款黑色Peekaboo ISeeU Small包，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI春夏23系列新款黑色Peekaboo ISeeU Small包，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI春夏23系列新款黑色Peekaboo ISeeU Small包，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI春夏23系列新款黑色Peekaboo ISeeU Small包，17萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬於首爾機場飛往米蘭出席品牌秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供

FENDI 圍巾

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