全台唯一！台北文華東方連7年榮獲「富比士五星」殊榮

擁有酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》 (Forbes Travel Guide)，於日前公布第65屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方酒店持續蟬連獲頒《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，成為全台第一也是唯一連續7年榮獲富比士五星大獎的酒店。此外，酒店的芳療中心也與台北晶華酒店並列為「全台唯二」四星肯定的芳療中心。

《富比士旅遊指南》中的「富比士旅遊指南評鑑大獎」，被譽為酒店界的「奧斯卡」，這項評鑑是由一群專業的評審團隊實際入住、並以匿名探訪調查的方式，依據多達900項嚴苛考核的標準，評估國際主要城市中指標性頂級酒店的各項服務及設施，進而評選出五星、四星或值得推薦的名單。《富比士旅遊指南》不但是業界豪華旅遊評鑑的黃金準則，也是追求頂級體驗的旅客參考的重要指標。

《富比士旅遊指南》不僅評鑑酒店的硬體設施，也很重視服務的品質與細節。尤其全球在疫情籠罩下，評鑑更看重酒店服務的細膩度、是否注重旅客的健康與安全。其中，酒店人員的服務品質與發自內心的關懷與照顧，占總評分量表的75%，《富比士旅遊指南》指出，能獲評鑑為五星的酒店必定是極為出色，提供近乎完美且無懈可擊的服務。

台北文華東方酒店被《富比士旅遊指南》讚譽是「台北的瑰寶」 (An opulent gem in Taipei)，同時也提及酒店地點絕佳，擁有台北市星級酒店中最寬敞的客房、首屈一指的芳療中心，是商務與休閒旅遊的首選，更是國際名人來台時的指定住所。

除台北文華東方酒店之外，文華東方酒店集團旗下另有25間姊妹酒店同時榮獲《富比士旅遊指南》酒店類別五星大獎，包括台灣旅客熟悉的東京、曼谷、香港置地、香港、澳門、上海浦東、廣州、深圳、北京王府井、新加坡、紐約等文華東方酒店。

2023年全球共360間酒店獲得五星榮耀，相關資訊可查：https://www.forbestravelguide.com/award-winners。