迎接口罩解封 遠百嘉義順勢推薦彩妝

中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。 宣布自今起放寬室內戴口罩規定，卸口罩後臉要見人，百貨業者順勢推出彩妝優惠，遠東百貨嘉義店表示，之前戶外開放口罩後口紅銷售成長3成，如今放寬室內口罩，及跟上這波2023春夏流行的彩妝趨勢，可望讓業績再往上提升5成。

遠百嘉義表示，隨著口罩解禁，消費者逛街購物，鎖定化妝品與唇膏，植村秀與迪奧專櫃尤其受歡迎，更有顧客大手筆包色，將喜歡的唇膏一次通通帶回家，準備迎接口罩解禁新生活，近期口紅的銷售成長3成，今天口罩解封後，業績成長上看5成。

業者推薦春夏新品，迪奧豐漾俏唇蜜，全新21款色供消費者挑選，高達98%的保養成分，讓女性的唇猶如有玻尿酸微整的妝效，打造閃耀水亮感，脫下口罩後充滿自信風采。