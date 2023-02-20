快訊

曾稱同婚破壞家庭制度…銓敘部前部長朱武獻要離婚 法院准了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接口罩解封 遠百嘉義順勢推薦彩妝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
口罩解封後帶動彩妝業績。圖／遠百嘉義店提供
口罩解封後帶動彩妝業績。圖／遠百嘉義店提供

中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。宣布自今起放寬室內戴口罩規定，卸口罩後臉要見人，百貨業者順勢推出彩妝優惠，遠東百貨嘉義店表示，之前戶外開放口罩後口紅銷售成長3成，如今放寬室內口罩，及跟上這波2023春夏流行的彩妝趨勢，可望讓業績再往上提升5成。

遠百嘉義表示，隨著口罩解禁，消費者逛街購物，鎖定化妝品與唇膏，植村秀與迪奧專櫃尤其受歡迎，更有顧客大手筆包色，將喜歡的唇膏一次通通帶回家，準備迎接口罩解禁新生活，近期口紅的銷售成長3成，今天口罩解封後，業績成長上看5成。

業者推薦春夏新品，迪奧豐漾俏唇蜜，全新21款色供消費者挑選，高達98%的保養成分，讓女性的唇猶如有玻尿酸微整的妝效，打造閃耀水亮感，脫下口罩後充滿自信風采。

遠百嘉義店「走！春遊去」檔期時間自2月22日至3月5日，服飾部門當日單筆滿3500送250，12大銀行全館分期刷1萬送400，划算更划算，此外，遠百嘉義HAPPY GO點數限量好康，親持HAPPY GO卡+身分證件至4F贈品處，50點換200元紅利券，每身分證字號限換1份，限量1100份。

隨著口罩解禁，消費者逛街購物鎖定化妝品與唇膏。圖／遠百嘉義店提供
隨著口罩解禁，消費者逛街購物鎖定化妝品與唇膏。圖／遠百嘉義店提供
業者表示，隨著口罩解禁，消費者逛街購物，鎖定化妝品與唇膏，口紅的銷售成長3成。圖／遠百嘉義店提供
業者表示，隨著口罩解禁，消費者逛街購物，鎖定化妝品與唇膏，口紅的銷售成長3成。圖／遠百嘉義店提供

口罩 嘉義 彩妝

延伸閱讀

口罩解禁今上路但搭捷運仍要戴 違者最高罰1萬5千元

室內口罩鬆綁上路 什麼時候可不戴？5大情境QA一次看

鄭文燦張善政首度活動同台同桌 副院長繼續深耕桃園

室內口罩解禁上班化全妝 怎卸妝才乾淨？醫曝兩類人不適用卸妝油

相關新聞

冥婚電影獲迴響將破億 他指「混類型」已成未來趨勢

當電影市場不停改變，過去的成功模式，觀眾可能已太過熟悉，所以不管是院線或是串流電影，都面臨不夠刺激、不夠新鮮的壓力，其中類型跟類型滲透或融合幾乎成為「新興的電影類型」，從類型變中而來的新興的電影類型又是什麼？

必勝客限時「買1送3」 買比薩送比薩+副食+可樂

繼推出「8款大比薩199元」優惠之後，「必勝客」至2月28日前，限時推出「買1送3」的優惠方案，購買1個大比薩，就免費再...

頂級龍蝦、生蠔2個月免費吃！王品集團送加菜金8,000元

全民6,000元現金紅包還沒有說好何時發，王品集團率先加碼8,000元大禮包，款待豪華海陸盛宴。即日起至3月31日期間，...

宋慧喬完美示範！寒流天冷穿搭 保暖不厚重秘技解析

周末氣溫驟降，如何在寒流來時穿得保暖但不顯厚重？FENDI品牌形象大使宋慧喬，前日於首爾機場現身，準備出發前往米蘭參加F...

全台唯一！台北文華東方連7年榮獲「富比士五星」殊榮

擁有酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》 (Forbes Travel Guide)，於日前公布第65屆「富比士旅遊...

迎接口罩解封 遠百嘉義順勢推薦彩妝

中央流行疫情指揮中心宣布自今起放寬室內戴口罩規定，卸口罩後臉要見人，百貨業者順勢推出彩妝優惠，遠東百貨嘉義店表示，之前戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦