「嘉慶君遊臺灣」舞台劇版 本周限量兩場開演
被選為2022年網路聲量討論度最高臺劇的《嘉慶君遊臺灣》，舞台劇版即將在本週末（2/25-26）登場，僅在臺北國父紀念館演出限量兩場，讓全臺粉絲紛紛敲碗加演巡迴。而劇團希望將首次的電視改編製作完美，每天緊鑼密鼓地排練，期待讓電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》成為成功的本土IP範例。
《嘉慶君遊臺灣》通體舒暢舞台劇版，大膽挑戰將原本的嘉慶君萬里尋親、遊覽臺灣的過程轉化為喜劇版本。金鐘視帝陳亞蘭此次為打造最潮歌仔戲，邀請到億萬票房電影導演葉天倫合作，結合影像與現場演出，讓歌仔戲以更多元豐富的方式呈現，將帶給觀眾全新的體驗。
《嘉慶君遊臺灣》通體舒暢舞台劇版從電視劇轉化成喜劇演出，特別邀請到郭子乾、白雲重新詮釋劇中重要角色，王彩樺、何篤霖擔任特別來賓，結合孔鏘老師的現場伴奏，排練現場歡笑不斷，也期待全場觀眾笑到合不攏嘴。
《嘉慶君遊臺灣》通體舒暢舞台劇版2月25、26日在國父紀念館首演，把握限量朝聖機會，售票請洽 udn售票網。
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