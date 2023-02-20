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懶人包／連ChatGPT都查不到的資料「我們做到了」！美濃一日遊 美食景點全攻略

聯合新聞網／ MENU美食誌

現今最夯的ChatGPT都無法完成的一日遊行程，就交給MENU小編來幫你達成！

帶你走進高雄美濃欣賞美景，體驗客家文化之美，一起享受好山好水吧。

現下熱度最高的莫過於ChatGPT，小編當然也要來試試！

在對話筐向ChatGPT詢問『請推薦美濃一日遊美食』，得出來的結果為：

經過查證後，發現些店家都是不存在的

想找一日遊美食和景點怎麼辦呢？

別怕！只要你打開ＭＥＮＵ美食誌 menu blog，再搜尋一日遊，立馬給你一日遊懶人包，無腦跟著小編走就對了！

讓你吃得盡興，玩得開心。

一日遊行程美食攻略：

朝林冰果室旗山糖廠  → 洪家當歸鴨美濃民俗村慢熟咖啡廣進勝紙傘工作室美濃湖公園美濃林家粄條總店哈客廚房

朝林冰果室

高雄市/旗山區

第一站先帶大家來喝點果汁，吃個招牌楊桃杏仁露，開啟美好的一天。

店內主打自家自製的杏仁露，加入楊桃湯，杏仁味道天然不刺鼻，搭配上楊桃汁微酸甜，意外合拍。另外也有販售各式鮮果汁及水果切盤，都相當受歡迎。

喝完杏仁露後要帶大家到附近的旗山老街走走，這裡有著不同風格的古蹟建築，還有相當有歷史感的旗山火車站，另外也有街頭藝人表演及在地美食可以走走逛逛，好不熱鬧。（MENU美食誌兩隻豬的日常提供）

洪家當歸鴨(旗山)

高雄市/旗山區

逛了一個上午，帶著大包小包的伴手禮，肯定飢腸轆轆，馬上帶大家來吃熱呼呼的午餐。

全店以鴨肉專賣為主，鴨肉麵線、鴨肉湯、鴨血、下水湯等，選用當日直送的新鮮鴨肉，湯頭帶有藥膳香，是在地人推薦從小吃到大的老味道。

用餐過後要帶大家來高雄美濃民俗村走走，擁有高雄客家美濃小鎮縮影美譽，這裡可以體驗客家擂茶館搗麻糬擂茶DIY，還有滿滿的客家美食，帶有濃厚的美濃特色元素，非常值得一來！（MENU美食誌高普林少女提供）

慢熟咖啡

高雄市/美濃區

參觀完美濃民俗村後，該吃個下午茶補充體力了！

老宅重新整修，保留磨石子地搭配木質家具。使用美濃在地高雄147芋香米米粉與當地友善小農農產品製作甜點，咖啡豆則是使用高品質莊園豆自家新鮮烘焙，特別推薦小農食材製作的小露吃冰淇淋。

午茶時光結束後，馬上帶大家來到一個古色古香的古厝。來到廣進勝油紙傘，可以欣賞精緻的油紙傘，還能自行體驗彩繪DIY油紙傘，設計出專屬自己的一把油紙傘！在廣進勝油紙傘旁，有著景緻迷人的美濃湖，風光幽美，湖畔中還有一座紅色的涼亭，美不勝收！（MENU美食誌玉米x阿山的吃貨日常提供）

林家粄條

高雄市/美濃區

離開美濃湖後，要帶大家來享用道地的客家美食了！

嚴選2年的在來米製作，口感Q彈滑順，搭配自家製作豬油油蔥酥，香氣濃郁口感豐富。另外也提供素食粄條，全素也可食用，十分貼心！特別推薦花生豆腐、滷豬腳及炒粄條，保證一吃成主顧。 （MENU美食誌宋耀星提供）

哈客廚房

高雄市/美濃區

時間還早，吃完客家道地小吃，馬上帶大家來嘗嘗客家創意料理！

結合客家元素的西餐，店名的哈客也是HAKKA客家的意思，裝潢營造出復古的情懷，提供早午餐、下午茶、飲品、炸物、甜點和微醺的酒類，餐點不僅美味也十分有創意。

又到了跟大家說晚安的時刻了！這趟旅程不僅在旅遊或是美食，都體驗了滿滿的客家文化，期待我們下次的一日遊行程！（MENU美食誌饗瘦生活提供）

是不是覺得MENU美食誌比ChatGPT更勝一籌呢！記得要經常追蹤MENU美食誌，才會得到第一手美食消息喔！

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

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美食誌 美濃 高雄市

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