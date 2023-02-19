快訊

寫得更精湛...防ChatGPT代筆學習歷程 大學將加強個申二階審查

50處測站亮橘燈 鄭明典：今晚門窗關好 嚴重境外空汙來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

必勝客限時「買1送3」 買比薩送比薩+副食+可樂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「奢華加貝金烏鮑魚比薩」推出加價優惠，可享好禮3選1。圖／必勝客提供
「奢華加貝金烏鮑魚比薩」推出加價優惠，可享好禮3選1。圖／必勝客提供

繼推出「8款大比薩199元」優惠之後，「必勝客」至2月28日前，限時推出「買1送3」的優惠方案，購買1個大比薩，就免費再送1個比薩、1份副食與1瓶1.25L可樂，更添飽足感。同時副食也有「黃金和風鱈魚塊」的新選擇。

即日起至2月28日期間，單點大比薩就可加贈1份比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），另外還有加贈「旋風肉桂捲（5入）」或新搭配的「黃金和風鱈魚塊（5入）」，並有1瓶1.25L可樂。期間限定的「財源滾滾金干蝦比薩」也同樣適用（輕鬆點比薩、奢華加貝烏金鮑魚比薩、莫札瑞拉嫩雞比薩不適用）。

除此之外，必勝客「奢華加貝金烏鮑魚比薩」也推出加碼優惠，即日起購買並加價99元，就可享「和風章魚燒小比薩」、「Hot燒小拼盤」、「巴斯克起司蛋糕（4吋）」3選1。2月24日前的週一至週五時段，還可享「8款指定口味比薩」外帶優惠價199元，包括燻雞絲蘑菇大比薩、夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩等品項均可適用。

必勝客限時推出「買1送3」活動，可加贈比薩、副食2選1、1.25L可樂。圖／必勝客提供
必勝客限時推出「買1送3」活動，可加贈比薩、副食2選1、1.25L可樂。圖／必勝客提供

必勝客 外送

延伸閱讀

必勝客「松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸比薩」回來了

必勝客「8款大比薩199元」！加碼「4種新口味」可以選

開工必勝客「披薩48折」！還有買1送3等四大優惠一次看

星巴克買1送1！兩系列統統隨你選，小確幸一路持續到年初二

相關新聞

必勝客限時「買1送3」 買比薩送比薩+副食+可樂

繼推出「8款大比薩199元」優惠之後，「必勝客」至2月28日前，限時推出「買1送3」的優惠方案，購買1個大比薩，就免費再...

Pre-WW23／WOW！愛馬仕工藝表 二次元雙面微型彩繪

Wow！圓中有方、大方中有小方... 愛馬仕（Hermès）在2023年鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonder...

家樂福VIP會員隱藏福利 來趟產地之旅親身體驗食物轉型

你知道只要在家樂福只要年度消費10萬就可以成為VIP會員嗎？成為VIP會員之後，除了消費每1元可累積1.5點紅利點數、生...

日立冷氣打造「極品空氣淨化網」 節能空調最高省5,000元 4月底前買再送好禮

日立冷氣2023年新品系列整合再升級，除了續邀氣質女星張鈞甯擔任品牌代言人，更將原本的「空氣淨化網」概念升級至「極品空氣...

只有375克！TESCOM首款無刷直流馬達吹風機超美型 買就送電動牙刷

TESCOM推出首款搭載無刷直流馬達的BLDC沙龍級負離子吹風機TD880ATW，其擁有超強勁風速、羽量級輕盈手感與64...

不是很愛「の」？「茶の魔手」進軍日本就換名 網見紅色招牌全笑瘋：程度突然變好

紮根於台南的知名手搖飲料店「茶之魔手」發跡於1993年，目前在全台開設600多間分店，不過門市據點仍以中南部地區為主，不少觀光客到台南旅遊時都會人手一杯，在《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行榜位居第11名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦