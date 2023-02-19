聽新聞
test
0:00 / 0:00
必勝客限時「買1送3」 買比薩送比薩+副食+可樂
繼推出「8款大比薩199元」優惠之後，「必勝客」至2月28日前，限時推出「買1送3」的優惠方案，購買1個大比薩，就免費再送1個比薩、1份副食與1瓶1.25L可樂，更添飽足感。同時副食也有「黃金和風鱈魚塊」的新選擇。
即日起至2月28日期間，單點大比薩就可加贈1份比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），另外還有加贈「旋風肉桂捲（5入）」或新搭配的「黃金和風鱈魚塊（5入）」，並有1瓶1.25L可樂。期間限定的「財源滾滾金干蝦比薩」也同樣適用（輕鬆點比薩、奢華加貝烏金鮑魚比薩、莫札瑞拉嫩雞比薩不適用）。
除此之外，必勝客「奢華加貝金烏鮑魚比薩」也推出加碼優惠，即日起購買並加價99元，就可享「和風章魚燒小比薩」、「Hot燒小拼盤」、「巴斯克起司蛋糕（4吋）」3選1。2月24日前的週一至週五時段，還可享「8款指定口味比薩」外帶優惠價199元，包括燻雞絲蘑菇大比薩、夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩等品項均可適用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言