必勝客限時「買1送3」 買比薩送比薩+副食+可樂

繼推出「8款大比薩199元」優惠之後，「必勝客」至2月28日前，限時推出「買1送3」的優惠方案，購買1個大比薩，就免費再送1個比薩、1份副食與1瓶1.25L可樂，更添飽足感。同時副食也有「黃金和風鱈魚塊」的新選擇。

即日起至2月28日期間，單點大比薩就可加贈1份比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），另外還有加贈「旋風肉桂捲（5入）」或新搭配的「黃金和風鱈魚塊（5入）」，並有1瓶1.25L可樂。期間限定的「財源滾滾金干蝦比薩」也同樣適用（輕鬆點比薩、奢華加貝烏金鮑魚比薩、莫札瑞拉嫩雞比薩不適用）。