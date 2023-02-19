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Pre-WW23／WOW！愛馬仕工藝表 二次元雙面微型彩繪

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
第二面上色以鮮明色彩描繪女騎士和駿馬。圖／愛馬仕提供
第二面上色以鮮明色彩描繪女騎士和駿馬。圖／愛馬仕提供

Wow！圓中有方、大方中有小方... 愛馬仕（Hermès）在2023年鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）前，率先曝光第二款年度新作，是來自於超凡工藝腕表系列的Arceau Wow微繪工藝腕表，漫畫風格的圖案，出自一位年輕的漫畫家Ugo Bienvenu，愛馬仕2021年的Arceau Space Derby太空賽馬微繪工藝腕表圖案就是出自他手。

Ugo Bienvenu兩年前為愛馬仕設計了令人驚豔的絲巾Wow，大方形絲巾中配置漫畫風的小方格空間，方塊、泡泡、動畫... 女主角操控著水上摩托車、直排輪、汽車、騎馬穿越巴黎。少見普普藝術風格的絲巾圖案，在漫畫中呈現了愛馬仕所珍視的馬術精神；然而，Wow令人驚嘆的效果不僅來自圖案本身，還來自製作方式：它是愛馬仕歷史上第一款雙面印製的絲巾！

絹版印刷的絲巾，一面是不同顏色繽紛的搭配，另一面則是單色，兩面的圖案完全重疊，因此在製作過程中，正反面每次上色對位都要精準無誤，可謂難上加難。而這「雙面」的概念也延伸到愛馬仕鐘表工坊，Arceau Wow也以同樣的概念來繪製雙面表盤：什麼樣的材質能像絲巾一樣薄且半透明？纖薄精緻、優雅柔美的珍珠母貝，可微微透出光線，當作當畫布就能實現雙面彩繪的想法，讓表盤從正面看時，似乎背面的圖案也透過來了。

概念易解，製作可不容易。首先，需在第一面用黑色顏料臨摹圖案，讓兩面皆可見、作為後續的基礎；接著，在第一面以手彩繪整個圖案，大約需要20層彩繪才能展現出這款圖案設計的每一個細微差異，每一層都需要在90°C的窯中烘乾固定，可這同時仍須保持讓光線通透。第二面勾勒駿馬和女主角，色彩更鮮明、顏料更濃密，浮雕效果和大膽風格呼應畫於表盤背面如絲綢般柔和的顏色。一個表盤需耗費超過35小時才能完成。

這款時計裝載於經典的Arceau白金鑲鑽表殼中，提供粉紅色調和藍色調兩種版本，均搭載愛馬仕自製H1912自動上鍊機械機芯，各限量發行24只。

於珍珠母貝上微型彩繪，需層層上色並烘烤，過程繁複。
於珍珠母貝上微型彩繪，需層層上色並烘烤，過程繁複。
完成第一面的圖案後，於第二面以鮮明色彩描繪女騎士和駿馬。圖／愛馬仕提供
完成第一面的圖案後，於第二面以鮮明色彩描繪女騎士和駿馬。圖／愛馬仕提供
第二面上色以鮮明色彩描繪女騎士和駿馬。
第二面上色以鮮明色彩描繪女騎士和駿馬。
於珍珠母貝上微型彩繪，需層層上色並烘烤，過程繁複。圖／愛馬仕提供
於珍珠母貝上微型彩繪，需層層上色並烘烤，過程繁複。圖／愛馬仕提供

愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表粉色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表粉色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表藍色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表藍色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表藍色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表藍色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表粉色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ARCEAU Wow微繪工藝自動鑽表粉色版，233萬7,000元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表

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