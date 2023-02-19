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家樂福VIP會員隱藏福利 來趟產地之旅親身體驗食物轉型

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福於屏東里港的八甲田農場舉辦「私廚瓜棚音樂饗宴」，同時也是家樂福嚴選生鮮的成果發表會。記者黃筱晴／攝影
家樂福於屏東里港的八甲田農場舉辦「私廚瓜棚音樂饗宴」，同時也是家樂福嚴選生鮮的成果發表會。記者黃筱晴／攝影

你知道只要在家樂福只要年度消費10萬就可以成為VIP會員嗎？成為VIP會員之後，除了消費每1元可累積1.5點紅利點數、生日點數飆賺30倍，還有購物當天不限消費金額可享1～6小時免費停車，以及免費宅配到府的貼心服務，數位會員每個月還會送線上購物折價券、免運券等，更可享許多異業合作優惠、美食街特約商店VIP獨享優惠等。家樂福從2018年起，更將VIP福利從賣場延伸到產地，於食物轉型計畫合作的農場舉辦產地之旅，邀請VIP顧客感受從產地到餐桌最新鮮的自然體驗。

家樂福Act for Food食物轉型計畫從2018年開啟推動，但早在2004年家樂福Quality Line嚴選生鮮蔬果就已經開始啟動，以嚴格的2倍食品安全期標準，從農場到賣場全程控管可溯源，且重視環境友善，至今19年僅有20支蔬果成為家樂福嚴選生鮮，包括紅瓦厝千歲團玉荷包、金蕉伯香蕉、高雄旗山/里港南瓜，枋山的愛文芒果等。其中，生產家樂福嚴選南瓜的屏東里港的八甲田農場昨日就舉辦了一場邀集合作農民一起同樂的「私廚瓜棚音樂饗宴」，將公館紅棗、屏東在地鳳梨、東港三寶：鮪魚、櫻花蝦、烏魚子、滿洲雨來菇、現場採摘的南瓜，還有家樂福嚴選豬肉等，打造7道中西合璧的美味套餐，席間穿插音樂演唱，平常農忙難以見上一面的農友們互動氣氛熱烈，彷彿是家樂福為農民們精心打造的春酒同樂會。

家樂福表示，VIP產地之旅由農民化身導遊，從種植的經驗分享與現摘採收的豐富體驗，最後在農場內舉辦一場田園饗宴，至今已推出3年，累積規劃經驗，每年場次越辦越多，今年預計舉辦13場，每場約60位名額，明年預計會擴大辦理，未來更不排除跨足旅遊業，推出體驗在地農業的深度旅遊行程。

八甲田農場生產全台最高品質的家樂福嚴選南瓜，此款南瓜由台灣的「農友種苗」研發，甜度、香氣都很高，皮薄，蒸熟後幾乎全果可食，且相當耐存放。記者黃筱晴／攝影
八甲田農場生產全台最高品質的家樂福嚴選南瓜，此款南瓜由台灣的「農友種苗」研發，甜度、香氣都很高，皮薄，蒸熟後幾乎全果可食，且相當耐存放。記者黃筱晴／攝影
家樂福於屏東里港的八甲田農場舉辦「私廚瓜棚音樂饗宴」，邀集合作農民一起同樂。記者黃筱晴／攝影
家樂福於屏東里港的八甲田農場舉辦「私廚瓜棚音樂饗宴」，邀集合作農民一起同樂。記者黃筱晴／攝影
活動有近80位農友共襄盛舉，互動熱烈。記者黃筱晴／攝影
活動有近80位農友共襄盛舉，互動熱烈。記者黃筱晴／攝影

家樂福 農民 生鮮 食品安全

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