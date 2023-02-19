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日立冷氣打造「極品空氣淨化網」 節能空調最高省5,000
日立冷氣2023年新品系列整合再升級，除了續邀氣質女星張鈞甯擔任品牌代言人，更將原本的「空氣淨化網」概念升級至「極品空氣淨化網」，從家用空調到商用產品埋入型除濕機、全熱交換器，以及淨化箱，不論家用或是商用空間，日立冷氣都能提供最好空氣。
今年日立冷氣在空調設備上領先業界推出了側吹三管式冷暖同時型，讓冷暖同時系統的商品陣容更加完整，除了節能、省電、省空間的特色，更能夠同時滿足不同家庭型態在不同空間的環境需求，替家中的每位成員帶來最佳的舒適空間。
另外，空氣清淨機也推出全新機種，潔淨空氣提供率CASR值高達10.8，可在短時間內迅速淨化空氣，且全系列皆對可對應PM2.5，搭載「抗敏HEPA濾網」自動捕集粉塵、花粉、黴菌等懸浮微粒，常保家中清新好空氣。
日立冷氣響應「節能家電汰舊換新補助」，自今年度起，凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷氣機，每台可以補助3,000元，搭配原本減徵貨物稅每台最高2,000元，等於最多可以獲得補助5,000元。且2月1日起至4月30日期間購買日立變頻式、分離式冷氣或窗型冷氣，即可獲得世界名牌好禮。
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