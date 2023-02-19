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只有375克！TESCOM首款無刷直流馬達吹風機超美型 買就送電動牙刷
TESCOM推出首款搭載無刷直流馬達的BLDC沙龍級負離子吹風機TD880ATW，其擁有超強勁風速、羽量級輕盈手感與64.7極靜音分貝，智能風溫可冷熱自動切換抑制髮質熱傷害，以及隔熱防燙的配件設計，吹髮時氣流可直達髮根快速乾髮，高濃度千萬負離子能修護髮絲水潤光澤，讓消費者在家就能享受優雅低噪音的沙龍級整髮體驗。
TESCOM全新推出的BLDC負離子吹風機搭載無刷直流馬達，無線圈設計讓馬達體積小，整體機身重量更僅有375克之外，運轉時也不易產生高溫及噪音，達成最低只有約64.7分貝的極靜音量，不管什麼時間使用，都不容易干擾到其他家人。而BLDC無刷直流馬達的強勁風量，更可將氣流以超高風速從髮根迅速吹達頭皮，達到速乾效果。
即日起至3月30日，凡過往購買過台灣總代理群光電子所代理之日本TESCOM吹風機系列商品之消費者，於指定銷售門市出示購買機身產品序號照片，或至官網「TESCOM回娘家」活動網頁登錄序號，即刻享有1,000元折抵優惠，折抵後就能以4,490元超低優惠價入手新款吹風機：3月1日至3月30日於指定連鎖通路、電商通路購買負離子吹風機TD880ATW，並於官網成功登錄購買證明，即贈送TESCOM音波電動牙刷TB1TW乙支。
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