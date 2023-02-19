只有375克！TESCOM首款無刷直流馬達吹風機超美型 買就送電動牙刷

TESCOM推出首款搭載無刷直流馬達的BLDC沙龍級負離子吹風機TD880ATW，其擁有超強勁風速、羽量級輕盈手感與64.7極靜音分貝，智能風溫可冷熱自動切換抑制髮質熱傷害，以及隔熱防燙的配件設計，吹髮時氣流可直達髮根快速乾髮，高濃度千萬負離子能修護髮絲水潤光澤，讓消費者在家就能享受優雅低噪音的沙龍級整髮體驗。

TESCOM全新推出的BLDC負離子吹風機搭載無刷直流馬達，無線圈設計讓馬達體積小，整體機身重量更僅有375克之外，運轉時也不易產生高溫及噪音，達成最低只有約64.7分貝的極靜音量，不管什麼時間使用，都不容易干擾到其他家人。而BLDC無刷直流馬達的強勁風量，更可將氣流以超高風速從髮根迅速吹達頭皮，達到速乾效果。