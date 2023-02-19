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台灣首發42瓶 格蘭路思攜手頂級水晶打造極絢之淬42年

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「格蘭路思．極絢之淬42年」全球限量1134瓶，台灣首發42瓶，在台建議售價25萬3,200元。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭路思．極絢之淬42年」全球限量1134瓶，台灣首發42瓶，在台建議售價25萬3,200元。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023年格蘭路思（The Glenrothes）全球鉅獻「格蘭路思單一麥芽威士忌．極絢之淬42年」，台灣限量首發42瓶，除由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製，更結合唯一英國在地生產Dartington Crystal手工訂製水晶酒瓶，每一個頂級手工酒瓶，都是由8位具備40年以上精湛水晶工藝經驗的工匠，以最高品質的11道繁複工序，純手工打造而成，全球僅限量1,134瓶，詮釋出珍藏者價值不凡的眼光。

創立於1879年、位於蘇格蘭斯貝賽（Speyside）產區的高級威士忌品牌格蘭路思，擁有承襲百餘年釀造工藝，並懷抱「雪莉桶新思路」的創新態度，冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如限量藝術品般的存在。

「格蘭路思．極絢之淬42年」創作靈感來自首席釀酒師 Laura Rampling，對於威士忌風味多年來的深入了解與堅持不懈，相信「只在最美好的時刻（Bottled only at the perfect moment）」裝瓶的品牌理念，打破常規以特定年份裝瓶的習慣，在格蘭路思酒廠中時間與風土的淬鍊下，將42年這最美好的絢燦歲月，裝填入頂級手工水晶酒瓶。

知名服裝設計師Daniel Wong出生於加拿大，童年成長於蘇格蘭，自幼受到蘇格蘭高地文化所薰陶，是有想法、懂生活的質感品味人士。Daniel Wong在設計領域上以印花堆疊的創意手法，交疊拼接巧妙交織出新種時尚印花瘋，呈現經典與前衛和諧並存的時尚創意，顛覆世人想像、驚艷大眾目光；而「格蘭路思．極絢之淬42年」外包裝首次採用鮮豔彩色包裝，將酒廠腹地的風貌以彩色等高線盡收眼底，並以銀色線條代表舖地式酒窖倉庫，展現與過往作品截然不同的設計風格。就是這種將現代與經典融合的創新，讓百年酒廠與前衛設計師，兩者看似平行的領域，卻在蘇格蘭擁抱傳統、尋求創新的文化底蘊上，產生共鳴與交叉點。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘表示：「格蘭路思首席釀酒師Laura Rampling深知人們對於品質與精緻生活的追求，為了打造這款鉅作，她挑戰品牌傳統框架、將創新思維傾注，並發揮勇於嘗試的實驗精神，因此走出一條嶄新的新思路。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知名服裝設計師Daniel Wong表示，格蘭路思這次突破格局的酒款設計，不論是致敬大自然鮮艷色彩的外盒設計，抑或是採用匠人工藝手工水晶酒瓶，都充滿俐落、簡約的摩登時尚。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
知名服裝設計師Daniel Wong表示，格蘭路思這次突破格局的酒款設計，不論是致敬大自然鮮艷色彩的外盒設計，抑或是採用匠人工藝手工水晶酒瓶，都充滿俐落、簡約的摩登時尚。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（左）與知名服裝設計師Daniel Wong。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（左）與知名服裝設計師Daniel Wong。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭路思．極絢之淬42年」外包裝首次採用鮮豔彩色包裝，將酒廠腹地的風貌以彩色等高線盡收眼底。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭路思．極絢之淬42年」外包裝首次採用鮮豔彩色包裝，將酒廠腹地的風貌以彩色等高線盡收眼底。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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