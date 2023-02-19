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經典賽前球迷先暖身！新光三越南西「WBC中華隊英雄特展」免費入場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「WBC中華隊英雄特展」推出各式中華隊與經典賽的主題周邊。圖／新光三越提供
「WBC中華隊英雄特展」推出各式中華隊與經典賽的主題周邊。圖／新光三越提供

棒球迷都在期待的2023世界棒球經典賽即將在3月8日起展開，身為地主的中華隊也準備在台中洲際球場展開A組小組賽，熱血開打。「FANFANS粉粉」取得WBC獨家授權策畫「WBC中華隊英雄特展」，即日起至3/20在新光三越台北南西店一館9樓活動會館展出，除了邀集球迷一同重溫過去經典賽裡「中華隊」的精采英姿，展出期間免費入場，現場也會推出今年全系列紀念周邊，包括紀念球衣、T-Shirt、短褲、毛巾、鑰匙圈等周邊商品讓球迷蒐集，一起為中華隊加油應援。

「WBC中華隊英雄特展」由FANFANS粉粉首次取得經典賽官方授權，和悍創運動行銷、遠雄文教公益基金會共同合作，邀請球迷來到特展，一起回顧中華隊出征世界賽事精采時刻。現場四大展區，包含：歷史回顧區、特展限定展品區、影片播放區、打卡互動區，並於一館9樓大廳設置大型螢幕播放中華隊歷年精彩賽事回顧，過去球員們使用的球具、賽事紀念錦旗也將限定展出。另外還可以到打卡互動區和球員等身人形立牌合照，一起為中華隊加油。

各式中華隊與經典賽的主題周邊，包括：球衣、大學T、短T、休閒短褲、襪子、浴巾、口袋毛巾、證件卡套、肩背包等等，這次還特別設計了中華隊教練、人氣球員，以及經典女孩的限定款「背號」球衣和短袖T。

除了精彩的球技，棒球場另一大看頭則是熱情洋溢的啦啦隊女孩，本屆經典賽由林襄、峮峮領銜組成「中華隊經典女孩」，還未演出就已造成話題。新光三越台北南西店也特別邀請到「經典女孩」出席展覽活動現場，2/25下午2：00-3：00有經典女孩-孟潔、籃籃；3/4下午2：00-3：00還有林襄也會到場與粉絲見面。

新光三越台北南西店於2/17-3/20活動期間，持新光三越貴賓卡、貴賓卡銀卡、新光三越APP，展區內不限金額消費即可獲得「WBC世界棒球經典賽L夾」一份；展區內單日消費累計滿8,000元即可至一館9樓贈品處兌換「新光影城直播賽事$999經典套組」(內含套餐一組、經典賽特殊商品一份、球賽直播兌換券一張）。

「WBC中華隊英雄特展」推出各式中華隊與經典賽的主題周邊。圖／WBC中華隊英雄特展
「WBC中華隊英雄特展」推出各式中華隊與經典賽的主題周邊。圖／WBC中華隊英雄特展
「WBC中華隊英雄特展」推出各式中華隊與經典賽的主題周邊。圖／WBC中華隊英雄特展
「WBC中華隊英雄特展」推出各式中華隊與經典賽的主題周邊。圖／WBC中華隊英雄特展
「WBC中華隊英雄特展」，即日起至3/20在新光三越台北南西店一館9樓活動會館展出。圖／新光三越提供
「WBC中華隊英雄特展」，即日起至3/20在新光三越台北南西店一館9樓活動會館展出。圖／新光三越提供
現場可與球員、經典女孩等身人形立牌合照。圖／新光三越提供
現場可與球員、經典女孩等身人形立牌合照。圖／新光三越提供
經典女孩周邊商品。圖／新光三越提供
經典女孩周邊商品。圖／新光三越提供

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