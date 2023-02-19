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為台灣威咖打造！大摩亞歷山大三世春饗限定包裝登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「大摩亞歷山大三世——春饗限定包裝」以朱紅為底色，並以象徵天燈，充滿祈福的金點為點綴。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩亞歷山大三世——春饗限定包裝」以朱紅為底色，並以象徵天燈，充滿祈福的金點為點綴。圖／尚格酒業提供。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在蘇格蘭威士忌當中享有「老酒銀行」美譽的大摩，今春特別為台灣威士忌愛好者推出限量發售的「大摩亞歷山大三世——春饗限定包裝」，以朱紅為底色，並以象徵天燈，充滿祈福的金點為點綴，承載著我們為重要之人繫上真摯的祝福。「大摩亞歷山大三世——春饗限定包裝」將於2月下旬限量發售。

尚格酒業董事長奚大寧表示：「在這個春始相聚時刻，特別為台灣威士忌愛好者推出限量發售的『大摩亞歷山大三世——春饗限定包裝』，邀請大家一同品酩大摩珍稀的酒液，無畏初心，一同回望虎年豐收滿滿，充滿勇氣期許兔年更上層樓，如同大摩首席釀酒師理查‧派特森（Richard Paterson）開創獨一無二的熟成技術釀造，成就經典唯一的 『大摩亞歷山大三世威士忌』。」

為了紀念大摩源起於13世紀的勇敢不凡，並紀念麥肯錫家族解救蘇格蘭國王亞歷山大三世的不朽傳奇，大摩天才首席釀酒師理查‧派特森以華麗奧秘的熟成工法，開創「世上唯一分別熟陳於6款獨特橡木桶」的單一麥芽威士忌，以創意傳承華麗，不只輝映了恆久璀燦的傳奇，更創造了獨一無二的威士忌珍釀。

起初原酒進入來自美國的白橡木波本桶中熟陳，孕育大摩酒廠最基礎的風貌與底蘊；而後首席釀酒師將酒液轉到六種不同橡木桶中熟陳——分別是美國小批次波本桶、西班牙Matusalem Oloroso30年雪莉桶、葡萄牙馬德拉酒桶、義大利西西里島的馬莎拉桶、葡萄牙的波特酒桶，及法國卡本內蘇維翁紅酒桶，有如交響樂演奏般，各款橡木桶特色鮮明卻又彼此融合，創造出豐富奧秘的層次以及難以想像的和諧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「大摩亞歷山大三世——春饗限定包裝」建議售價6,950元。圖／尚格酒業提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大摩亞歷山大三世——春饗限定包裝」建議售價6,950元。圖／尚格酒業提供。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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