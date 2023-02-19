女神素顏登機！全智賢放送手指愛心飛倫敦賞Burberry

南韓女神全智賢是英倫品牌Burberry全球品牌大使，今（2月19日）日現身韓國仁川國際機場前往倫敦，參加品牌藝術總監Daniel Lee接掌Burberry之後預計將於當地時間2月20日登場的首個系列發表。

戴著口罩的全智賢一身輕鬆自然，頭髮整個放下輕鬆撥弄，看起來幾乎完全素顏、連眉毛都沒畫，清新模樣和氣質散發迷人風采。她身穿簡單寬鬆的素色白T、寬鬆黑褲和運動鞋，搭配剪裁簡約的米色的Camden Heritage系列中長風衣，率性斜背的Lola包和漁夫帽都妝點了經典的Vintage格紋圖案。包型方正的小型Lola以棉質拼羊毛混紡花呢製作，搭配金屬穿皮革長鍊條，斜背於身後，完美演繹輕鬆休閒的旅遊穿搭。 Burberry全球品牌大使全智賢穿Camden Heritage系列中長風衣，率性斜背Vintage格紋圈絨小型Lola包和Vintage格紋科技布料棉質漁夫帽現身韓國仁川國際機場前往倫敦。圖／Burberry提供 Burberry全球品牌大使全智賢穿Camden Heritage系列中長風衣，率性斜背Vintage格紋圈絨小型Lola包和Vintage格紋科技布料棉質漁夫帽現身韓國仁川國際機場前往倫敦。圖／Burberry提供 Burberry全球品牌大使全智賢穿Camden Heritage系列中長風衣，率性斜背Vintage格紋圈絨小型Lola包和Vintage格紋科技布料棉質漁夫帽現身韓國仁川國際機場前往倫敦。圖／Burberry提供 Burberry全球品牌大使全智賢穿Camden Heritage系列中長風衣，率性斜背Vintage格紋圈絨小型Lola包和Vintage格紋科技布料棉質漁夫帽現身韓國仁川國際機場前往倫敦。圖／Burberry提供