口罩解封終於可以露臉！百貨「顏值商機」需求飆漲

台灣實施超過800天的室內口罩令將於2月20日放寬上路，「露臉需求」直接帶動「顏值商機」，百貨觀察，近期受惠疫情解封，帶動底妝及彩妝銷量，其中，底妝成長2位數，唇彩更是倍數成長。脱掉口罩後，顏值更要面面俱到，此時正逢百貨春季美妝新品上市，口罩解封上路後，勢必對相關需求拉抬效應。

SOGO觀察，底妝較去年銷售成長2位數，彩妝類特別是唇彩更呈現倍數成長，免戴口罩後，除了粉底、眼、唇重點外，預計可以增加臉部立體感的修容、腮紅、遮瑕、提亮四大項目也將成為疫後脫罩商機的重點單品、帶動銷售。另外，脫罩後，肌膚底子自然也成為重點，美白話題睽違三年成為保養新趨勢。

SOGO台北店即日起至3月12日推出「2023春季化妝品節」，Beauty Club會員於忠孝館指定化妝品、保養品、香氛單筆消費達2,000元，快樂購卡點數3倍飆，滿5,000元以上送隨行藍芽音響或SOGO商品券400元。天母店2月28日前當日於指定化妝品、香氛單筆消費2,000元除了Beauty Club會員享快樂購卡點數3倍送，也可將快樂購點數放大使用，200點兌換100元美妝抵用券。

脫下口罩後，新光三越認為美妝重點首先女性重拾「唇彩」搽起來，各大美妝唇彩新品來勢洶洶，像是蔡依林Ugly Beauty世界巡迴演唱會同款唇膏—資生堂國際櫃超進化絲絨緞光唇膏於2月24日首賣，幾乎人人有的M.A.C唇膏推出水漾果凍潤唇膏新品上市。男性修容必備「刮鬍刀」則推薦最新款BRAUN 新7系列暢型貼面電鬍刀、PHILIPS飛利浦君爵系列360-D多動向三刀頭電鬍刀等。

此外，新光三越即日起至3月31日推出會員專屬「春光佐香集點送」，首度聯手2大芳療品牌「伊聖詩」與「施舒雅」，推出8項集合精油、擴香與SPA課程的集點送夯品，讓民眾購物之餘，也能用skm points兌換各式香氛好物。

Global Mall指出，近期線上線下彩妝保養品、電動牙刷及刮鬍刀三大類型買氣提升，業績成長近2成，唇膏、彩妝、護唇膏也是環球Online熱搜關鍵字、搜尋量翻倍成長。現在推出「亮顏值春光節」特企，集結近千款彩妝保養品、美容小家電、電動牙刷、刮鬍刀優惠7折起，環球Online線上購物即日起至3月1日再加碼滿3,500元領券現折200元、滿5,200元現折365元。

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期2月28日前推出全館指定櫃位滿3,000送300，搶攻連假商機2月23日至2月28日期間再加碼icash2.0或icashPay支付滿3,000再享10% OPEN POINT點數回饋，合計回饋高達20%。