拉亞漢堡化身「愛麗絲夢遊仙境」！集點再送主題提袋

想要進入「愛麗絲夢遊仙境」的奇幻世界嗎？連鎖美式早午餐「拉亞漢堡」自即日起推出「春日漫遊集點趣 LAYA x Alice in Wonderland」活動，不僅店內包裝都換上愛麗絲夢遊仙境的主題元素，還推出消費集點活動，可以將愛麗絲主題的「旅行任你袋」帶回家。

已經被翻譯成174種語言的「愛麗絲夢遊仙境」，乃是家喻戶曉的經典童話故事，故事中的兔子、懷錶、撲克牌士兵等元素，也都是充滿代表性的主題。此次拉亞漢堡特別將愛麗絲夢遊仙境的主題加入產品之中，包括飲料杯、漢堡袋、封口膜都可見到愛麗絲、兔子先生、紅心皇后與撲克牌士兵的身影，為民眾的餐點時光增添奇幻感。

除此之外，即日起至3月27日期間，至指定門市消費滿100元即可獲得1點，累積10點就可兌換「旅行任你袋」1只。「旅行任你袋」採帳篷布材質製作，僅重38公克，可承重16公斤，並具有透氣、防潑水的特性，同時採用愛麗絲夢遊仙境的主題圖案，適合作為日常生活收納、出遊打包使用。