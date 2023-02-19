香氣再升級 ！Selfish Burger推出「經典牛骨髓漢堡」

位於台北市信義區的「Selfish Burger」，近日以店內的經典漢堡為基礎，推出升級版「經典牛骨髓漢堡」，藉由牛骨髓增添獨特的油脂香氣，帶來不同的體驗。為慶祝新品上市，還可享「套餐升級半價」的限時優惠。

經常運用於西式料理的「牛骨髓」，具有特殊的油脂香氣與豐富營養，可作為搭配麵包的前菜素材，也可以在主餐中搭配牛排。Selfish Burger本次推出的「經典牛骨髓漢堡」，將牛骨髓經高溫處理、增添香氣後，再加入特製香料奶油中調和而成，並且搭配肥瘦比2:8的漢堡肉排、新鮮蔬菜，帶來濃郁的肉香與均衡清新。