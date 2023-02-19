百貨2月20日起口罩解禁 這類從業人員仍需配戴

台灣自2月20日起室內不用戴口罩了，遠東SOGO、遠東百貨、新光三越表示，配合政府政策，自2月20日起，消費者入店不強制要求配戴口罩，但新光三越、SOGO均指出，餐飲從業人員維持配戴口罩，以維護消費者飲食安全。

新光三越表示，自2月20日起配合政府室內口罩令解禁，新光三越將不強制民眾進入商場配戴口罩，並將持續打造安全安心的購物環境。工作同仁上班時間，不強制但仍鼓勵配戴口罩 ，惟同仁若有身體不適、發燒或呼吸道症狀者則務必配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。另餐飲從業人員維持配戴口罩，以維護消費者飲食安全。

遠東SOGO指出，自2月20日起，消費者來店不強制要求配戴口罩，但為配合防疫規定並保障消費者及員工，除餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

遠東百貨指出，配合政府規定，不會規範民眾進入館內配戴口罩，消費者可以依照自身需求決定配戴口罩與否。在賣場提供服務的同仁沒有強制規定，惟遠百鼓勵專櫃及自營同仁自主配戴口罩，保護自己及顧客。遠東百貨持續打造清潔衛生、舒適安全的購物環境，讓消費者入館消費更加安心。