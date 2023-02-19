快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨2月20日起口罩解禁 這類從業人員仍需配戴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
百貨配合政府政策，自2月20日起，消費者來店不強制要求配戴口罩。記者江佩君／攝影
百貨配合政府政策，自2月20日起，消費者來店不強制要求配戴口罩。記者江佩君／攝影

台灣自2月20日起室內不用戴口罩了，遠東SOGO、遠東百貨、新光三越表示，配合政府政策，自2月20日起，消費者入店不強制要求配戴口罩，但新光三越、SOGO均指出，餐飲從業人員維持配戴口罩，以維護消費者飲食安全。

新光三越表示，自2月20日起配合政府室內口罩令解禁，新光三越將不強制民眾進入商場配戴口罩，並將持續打造安全安心的購物環境。工作同仁上班時間，不強制但仍鼓勵配戴口罩 ，惟同仁若有身體不適、發燒或呼吸道症狀者則務必配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。另餐飲從業人員維持配戴口罩，以維護消費者飲食安全。

遠東SOGO指出，自2月20日起，消費者來店不強制要求配戴口罩，但為配合防疫規定並保障消費者及員工，除餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

遠東百貨指出，配合政府規定，不會規範民眾進入館內配戴口罩，消費者可以依照自身需求決定配戴口罩與否。在賣場提供服務的同仁沒有強制規定，惟遠百鼓勵專櫃及自營同仁自主配戴口罩，保護自己及顧客。遠東百貨持續打造清潔衛生、舒適安全的購物環境，讓消費者入館消費更加安心。

口罩 SOGO 食安

延伸閱讀

遠百跟進 明天起不強制入館戴口罩

開第一槍！SOGO率先宣布 20日起不強制入店戴口罩

疫情趨緩口罩用量大減如何保存？ 醫師曝務必做好這件事

疫情趨緩口罩用量大減如何保存 醫師曝務必做好這件事

相關新聞

百貨2月20日起口罩解禁 這類從業人員仍需配戴

台灣自2月20日起室內不用戴口罩了，遠東SOGO、遠東百貨、新光三越表示，配合政府政策，自2月20日起，消費者入店不強制...

甜的滋味 記憶中的「糖金歲月」——糖蔥

生命有兩種甜，一種是吃在嘴裡，一種是甜在心裡。過年、婚慶時吃糖，我們以「呷甜甜」的吉祥話祝福對方，正是因為糖的甜蜜滋味，象徵幸福與美好。

建築工藝新美學 7萬片玻璃夢幻美拍光影

新春開運從閃亮亮的玻璃廟開始！玻璃媽祖廟-台灣護聖宮每年過年不但有各式各樣擲茭拿大獎與進香好康活動，如果想求好運，可購買千萬兩黃金的鈔票及平安餅禮盒帶回家。

香氣再升級 ！Selfish Burger推出「經典牛骨髓漢堡」

位於台北市信義區的「Selfish Burger」，近日以店內的經典漢堡為基礎，推出升級版「經典牛骨髓漢堡」，藉由牛骨髓...

台南首間古蹟星巴克滿月！台南人連續14天享第2杯半價

在農曆年前開幕的星巴克台南文創門市歡慶滿月，自2月20日起至3月5日止推出「開幕滿月慶」活動。2月20日至28日期間，凡...

富比士旅遊指南評鑑 台灣8家飯店、2家SPA上榜

富比士旅遊指南日前公布第65屆榜單，今年台灣仍有8家飯店及2家SPA上榜，其中台北文華東方酒店連續7年獲得5星評價，也是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦