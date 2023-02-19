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寶格麗歡慶Serpenti 75周年 藝術家創作世界巡展開跑

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供

從埃及、到希臘等古文明開始，蛇就一直是一個極具象徵性的魅力動物與文化標誌。源自羅馬的寶格麗（BVLGARI），Serpenti系列以珠寶語彙刻畫蛇的千姿百態，至今75年。為歡慶這個迷人的系列持續蛻變四分之三個世紀，除了率先全球曝光的全新形象，自即日起至4月16日止，寶格麗與多媒體藝術家暨導演Refik Anadol合作，將於西班牙馬德里Thyssen-Bornemisza國立博物館展出結合視、聽、嗅覺的一沉浸式體驗藝術裝置，以靈蛇與藝術的邂逅，作為寶格麗於2023年推出一系列周年紀念活動的起點。

靈動與神秘兼具的蛇，在1940年代進入寶格麗的創作世界：1948年Serpenti首款纏繞在手腕上的珠寶腕表誕生，具象的蛇身主體以柔韌富彈性的Tubogas技術製作而成，完美結合一體成型的工業風貴金屬管狀鍊帶與珍貴珠寶。50年代起，以貴重寶石妝點蛇眼的抽象設計開始出現，到了60年代更出現繽紛彩色琺瑯蛇鱗與寶石的創意之作。隨著當代美學與珠寶配戴方式演進，並持續以最具時代魅力的女性為繆斯女神，蛇形符碼也出線大膽變革，現代風格化的Serpenti Viper勾勒的是當代的美學。

全新企劃「Serpenti Factory」就是為歡慶75周年里程碑推出的系列活動，除了回顧過往、也將持續開創：寶格麗更將攜手合作多位國際當代藝術家，除了打頭陣的Refik Anadol，還有Davide Quayola、Daniel Rozin、Sougwen Chung與Cate M等，委由他們打造專屬Serpenti的藝術作品，並在2023年間於世界各地的Serpenti Factory展出當地藝術家的心血結晶，各個階段會聚焦Serpenti的某種蛻變新型態。

寶格麗經典蛇形珠寶Serpenti今年歡慶75周年。圖／寶格麗提供
寶格麗經典蛇形珠寶Serpenti今年歡慶75周年。圖／寶格麗提供
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供
Serpenti骨董珠寶手繪草圖。圖／寶格麗提供
Serpenti骨董珠寶手繪草圖。圖／寶格麗提供
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供
METAMORPHOSIS x REFIK ANADOL STUDIO創作。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti East-West Maxi Chain森林祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti East-West Maxi Chain森林祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
媒體藝術家暨導演REFIK ANADOL。圖／寶格麗提供
媒體藝術家暨導演REFIK ANADOL。圖／寶格麗提供
寶格麗經典蛇形珠寶Serpenti今年歡慶75周年。圖／寶格麗提供
寶格麗經典蛇形珠寶Serpenti今年歡慶75周年。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列骨董腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列骨董腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
畫家Carlo Maria Mariani作品《Incantamento》刻畫希臘蛇畫中以蛇為髮的美杜莎。圖／寶格麗提供
畫家Carlo Maria Mariani作品《Incantamento》刻畫希臘蛇畫中以蛇為髮的美杜莎。圖／寶格麗提供
1968年義大利真扎諾公主Lidia Sforza Cesarini配戴Serpenti系列珠寶，由美國時尚攝影師Henry Clarke拍攝。圖／寶格麗提供
1968年義大利真扎諾公主Lidia Sforza Cesarini配戴Serpenti系列珠寶，由美國時尚攝影師Henry Clarke拍攝。圖／寶格麗提供
寶格麗經典蛇形珠寶Serpenti今年歡慶75周年。圖／寶格麗提供
寶格麗經典蛇形珠寶Serpenti今年歡慶75周年。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石手環、BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石手環、BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手環。圖／寶格麗提供
Serpenti BY REFIK ANADOL展覽推出的獨家珠寶BVLGARI Serpenti系列Blue Heaven頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
Serpenti BY REFIK ANADOL展覽推出的獨家珠寶BVLGARI Serpenti系列Blue Heaven頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Anne Hathaway配戴Eden The Garden of Wonders系列頂級Serpenti珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Anne Hathaway配戴Eden The Garden of Wonders系列頂級Serpenti珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗經典蛇形珠寶Serpenti今年歡慶75周年。圖／寶格麗提供
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寶格麗品牌大使Kōki配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／摘自藝人IG
寶格麗品牌大使Kōki配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／摘自藝人IG

珠寶 藝術家

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