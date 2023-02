寶格麗歡慶Serpenti 75周年 藝術家創作世界巡展開跑

從埃及、到希臘等古文明開始,蛇就一直是一個極具象徵性的魅力動物與文化標誌。源自羅馬的寶格麗(BVLGARI),Serpenti系列以珠寶語彙刻畫蛇的千姿百態,至今75年。為歡慶這個迷人的系列持續蛻變四分之三個世紀,除了率先全球曝光的全新形象,自即日起至4月16日止,寶格麗與多媒體藝術家暨導演Refik Anadol合作,將於西班牙馬德里Thyssen-Bornemisza國立博物館展出結合視、聽、嗅覺的一沉浸式體驗藝術裝置,以靈蛇與藝術的邂逅,作為寶格麗於2023年推出一系列周年紀念活動的起點。

靈動與神秘兼具的蛇,在1940年代進入寶格麗的創作世界:1948年Serpenti首款纏繞在手腕上的珠寶腕表誕生,具象的蛇身主體以柔韌富彈性的Tubogas技術製作而成,完美結合一體成型的工業風貴金屬管狀鍊帶與珍貴珠寶。50年代起,以貴重寶石妝點蛇眼的抽象設計開始出現,到了60年代更出現繽紛彩色琺瑯蛇鱗與寶石的創意之作。隨著當代美學與珠寶配戴方式演進,並持續以最具時代魅力的女性為繆斯女神,蛇形符碼也出線大膽變革,現代風格化的Serpenti Viper勾勒的是當代的美學。