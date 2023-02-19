寶格麗歡慶Serpenti 75周年 藝術家創作世界巡展開跑

從埃及、到希臘等古文明開始，蛇就一直是一個極具象徵性的魅力動物與文化標誌。源自羅馬的寶格麗（BVLGARI），Serpenti系列以珠寶語彙刻畫蛇的千姿百態，至今75年。為歡慶這個迷人的系列持續蛻變四分之三個世紀，除了率先全球曝光的全新形象，自即日起至4月16日止，寶格麗與多媒體藝術家暨導演Refik Anadol合作，將於西班牙馬德里Thyssen-Bornemisza國立博物館展出結合視、聽、嗅覺的一沉浸式體驗藝術裝置，以靈蛇與藝術的邂逅，作為寶格麗於2023年推出一系列周年紀念活動的起點。

靈動與神秘兼具的蛇，在1940年代進入寶格麗的創作世界：1948年Serpenti首款纏繞在手腕上的珠寶腕表誕生，具象的蛇身主體以柔韌富彈性的Tubogas技術製作而成，完美結合一體成型的工業風貴金屬管狀鍊帶與珍貴珠寶。50年代起，以貴重寶石妝點蛇眼的抽象設計開始出現，到了60年代更出現繽紛彩色琺瑯蛇鱗與寶石的創意之作。隨著當代美學與珠寶配戴方式演進，並持續以最具時代魅力的女性為繆斯女神，蛇形符碼也出線大膽變革，現代風格化的Serpenti Viper勾勒的是當代的美學。