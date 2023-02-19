CT273蒸汽機車駕駛訓練 台鐵局傳承駕駛技術給年輕世代

台鐵局花蓮機務段日前在花蓮=南平站間辦理CT273蒸汽機車（SL）駕駛訓練及調整車況，同時也為今年SL蒸汽列車活動預作準備。台鐵局長杜微昨視察CT273駕駛訓練辦理情況表示，盼透過實車操作方式，將SL駕駛技術傳承給年輕一代司機員，維持資產的同時，更落實教育訓練，展現台鐵永續經營的模式與決心。

CT273是台鐵局動態保存中最快的蒸汽機車，行駛時動力充沛、聲勢浩大頗為狀況，但其鍋爐壓力、零部件承受的應力也很大，去年即進行各種閥類、氣管檢修，以維持最佳狀圖，本次更配合較長距離的駕駛訓練做進一步調整。

台鐵局表示，2月17日訓練時聯掛的編組為CT273+PBK10502（電源車）+ㄍㄍㄚ（蓬車）9輛+R171（柴電機車）；18日則為CT273+PBK10502+PBK10503（電源車）+R122（柴電機車）。

杜微昨天赴花蓮地區視察時，也親見CT273駕駛訓練辦理情況，並與機車長董文明就CT273動態保存議題交換意見。

除向出勤同仁加油打氣並致贈加菜金外，杜微表示，CT273和員工都是台鐵局重要資產，二者相輔相成缺一不可，維護台鐵資產的同時，更要落實教育訓練，讓技術、業務各項技能都能傳承下去，確保營運安全，發揮最大效能。

台鐵列車除印有各種英文數字外，也會有注音符合，而台鐵國音電碼得回溯國民政府遷台時期。當時研發是為替代日本假名的電報碼，藉由這些密碼了解列車用途及重量，不管是列車車輛或是車站名，都有專屬編碼，甚至也曾編列成冊，目前台鐵已經廢除國音電報，僅留傳在台鐵老員工及資深鐵道迷間。