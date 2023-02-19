奇幻迷離又詼諧！泰勒羅素摘Loewe代言演出春夏形象

今年春夏，為服裝注入奇幻詼諧的想像吧！LOEWE 2023春夏女裝系列形象廣告找來英國攝影師David Sims掌鏡，由全球品牌大使、演出「骨肉的總和」而竄紅的加拿大混血女星泰勒羅素（Taylor Russell）演出，以充滿張力的個性姿態凸顯服裝特質，在復古風情的背景中整體散發幽默的想像。由時尚潮人NIGO領軍的KENZO 2023春夏系列，則以城市海灘外景和棚景片交織出本季NAUTICAL主題，在迷離奇幻的光影中，讓人猶如踏入虛構的現實。

究竟是現實還是幻覺？LOEWE最新春夏形象大片中，穿著火鶴花的Taylor Russell在沙發上彷彿跳著芭蕾、手上還掛著納帕皮革皺褶設計的Paseo包款；腳踩花卉高跟鞋、手捧最新菱格紋皮革編織Goya Puffer，姿態猶如在客廳裡花式滑冰；輕鬆隨意又如同幻想的拍攝氣氛，以誇張、做作得恰到好處的身體語言，傳達商品的設計意念。 一系列靜物形象照則以戲劇性的黑色背景，透過骨董銀器餐具、 大理石雕塑、吊燈、茶壺等金屬面反射，襯托本季主打包款與配件。