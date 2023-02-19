奇幻迷離又詼諧！泰勒羅素摘Loewe代言演出春夏形象
今年春夏，為服裝注入奇幻詼諧的想像吧！LOEWE 2023春夏女裝系列形象廣告找來英國攝影師David Sims掌鏡，由全球品牌大使、演出「骨肉的總和」而竄紅的加拿大混血女星泰勒羅素（Taylor Russell）演出，以充滿張力的個性姿態凸顯服裝特質，在復古風情的背景中整體散發幽默的想像。由時尚潮人NIGO領軍的KENZO 2023春夏系列，則以城市海灘外景和棚景片交織出本季NAUTICAL主題，在迷離奇幻的光影中，讓人猶如踏入虛構的現實。
究竟是現實還是幻覺？LOEWE最新春夏形象大片中，穿著火鶴花的Taylor Russell在沙發上彷彿跳著芭蕾、手上還掛著納帕皮革皺褶設計的Paseo包款；腳踩花卉高跟鞋、手捧最新菱格紋皮革編織Goya Puffer，姿態猶如在客廳裡花式滑冰；輕鬆隨意又如同幻想的拍攝氣氛，以誇張、做作得恰到好處的身體語言，傳達商品的設計意念。 一系列靜物形象照則以戲劇性的黑色背景，透過骨董銀器餐具、 大理石雕塑、吊燈、茶壺等金屬面反射，襯托本季主打包款與配件。
KENZO 2023春夏系列廣告的創意圍繞著世界性、包容性和個性化三個關鍵詞展開，以多個人物角色表現藝術總監NIGO設計中的多樣性和樂觀性。此次的廣告創意以三種形式拍攝 — 由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景、巴西攝影師Paulo Sutch拍攝的棚景靜物、以及Franck Lebon於洛杉磯海灘執導的動態影片 — 聚焦國際性的跨領域陣容，包括滑板運動者及音樂人Lil Dre、歌手及音樂人Nina Utashiro等，他們穿著著水手外套、海軍領棒球外套、吊帶背心，裝飾水波格紋的工裝和正裝、像素和水滴提花（dripping jacquard）等體現本季航海精神的單品。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言