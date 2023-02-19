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奇幻迷離又詼諧！泰勒羅素摘Loewe代言演出春夏形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供

今年春夏，為服裝注入奇幻詼諧的想像吧！LOEWE 2023春夏女裝系列形象廣告找來英國攝影師David Sims掌鏡，由全球品牌大使、演出「骨肉的總和」而竄紅的加拿大混血女星泰勒羅素（Taylor Russell）演出，以充滿張力的個性姿態凸顯服裝特質，在復古風情的背景中整體散發幽默的想像。由時尚潮人NIGO領軍的KENZO 2023春夏系列，則以城市海灘外景和棚景片交織出本季NAUTICAL主題，在迷離奇幻的光影中，讓人猶如踏入虛構的現實。

究竟是現實還是幻覺？LOEWE最新春夏形象大片中，穿著火鶴花的Taylor Russell在沙發上彷彿跳著芭蕾、手上還掛著納帕皮革皺褶設計的Paseo包款；腳踩花卉高跟鞋、手捧最新菱格紋皮革編織Goya Puffer，姿態猶如在客廳裡花式滑冰；輕鬆隨意又如同幻想的拍攝氣氛，以誇張、做作得恰到好處的身體語言，傳達商品的設計意念。 一系列靜物形象照則以戲劇性的黑色背景，透過骨董銀器餐具、 大理石雕塑、吊燈、茶壺等金屬面反射，襯托本季主打包款與配件。

KENZO 2023春夏系列廣告的創意圍繞著世界性、包容性和個性化三個關鍵詞展開，以多個人物角色表現藝術總監NIGO設計中的多樣性和樂觀性。此次的廣告創意以三種形式拍攝 — 由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景、巴西攝影師Paulo Sutch拍攝的棚景靜物、以及Franck Lebon於洛杉磯海灘執導的動態影片 — 聚焦國際性的跨領域陣容，包括滑板運動者及音樂人Lil Dre、歌手及音樂人Nina Utashiro等，他們穿著著水手外套、海軍領棒球外套、吊帶背心，裝飾水波格紋的工裝和正裝、像素和水滴提花（dripping jacquard）等體現本季航海精神的單品。

LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使Taylor Russell演繹LOEWE2023春夏系列廣告。圖／LOEWE提供
滑板運動者及音樂人Lil Dre演繹KENZO 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
滑板運動者及音樂人Lil Dre演繹KENZO 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
音樂人Nina Utashiro演繹KENZO 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
音樂人Nina Utashiro演繹KENZO 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列形象廣告在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列形象廣告在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供
KENZO 2023春夏系列由美籍攝影師Jalan和Jibril Durimel在洛杉磯城市海灘拍攝的外景。圖／惇聚國際提供

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