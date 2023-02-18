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每天用3C讓眼周狂浮腫？HR赫蓮娜推舒緩亮眼霜注入能量
現代人忙碌工作總是脫離不了3C的綁架，使得眼睛容易疲勞、乾澀，久而久之就出現乾紋，讓自己的顏值完全像個枯萎的花朵。頂級保養品牌HR赫蓮娜推出全新的「植萃綠寶舒緩亮眼霜」，蘊含百年植萃煥新科技「珊瑚草精華」，將強韌與強大的修護能量，注入眼周肌膚，讓黑眼圈一筆勾消。
HR赫蓮娜全新植萃綠寶舒緩亮眼霜內除了添加珊瑚草精華之外，輔以咖啡因、七葉樹、玻尿酸、維他命C、醣體，來修護、補水、提亮，提升眼周肌膚的彈力，可說是熬夜、長期3C使用者必備聖品。
還能搭配著「仿無名指冰導亮眼棒」按摩三步驟讓雙眼明亮。
無名指3步亮眼儀式：
Step 1 點一點：取適量眼霜輕點眼下，激活珍稀珊瑚草精華成分。
Step 2 繞一繞：以C字型溫柔環繞按摩眼周，改善細紋、淡化暗沉。
Step 3 轉一轉：由內而外循環按摩，擊退泡泡眼、揮別眼周疲態。
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