不是很愛「の」？「茶の魔手」進軍日本就換名 網見紅色招牌全笑瘋：程度突然變好

image source:翻攝FB／茶之魔手

文／姜雅馨

紮根於台南的知名手搖飲料店「茶之魔手」發跡於1993年，目前在全台開設600多間分店，不過門市據點仍以中南部地區為主，不少觀光客到台南旅遊時都會人手一杯，在《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行榜位居第11名。

近日一名網友到日本旅遊，赫然發現茶之魔手早已進軍日本，不過看到招牌赫然發現與台灣有所不同，引發上千位網友熱烈討論。

▲茶之魔手位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第11名。

image source:《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行（2022/11/18~2023/02/15）

「茶の魔手」有多紅？山楂烏龍被眾人評選必喝飲料

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「茶の魔手」近一年聲量趨勢，6月24日可見茶の魔手老闆從16歲起家，一路從百元賣到年收40億，甚至創業33年來堅決不赴中國展店，消息曝光後當日網路聲量也竄燒至2,895筆；7月23日總統蔡英文與高雄市長陳其邁自帶環保杯品嚐茶の魔手青梅綠，網路聲量也來到3,035筆高峰；1月8日茶の魔手因應原物料上漲，所有品項全部上漲5元，引發PTT鄉民熱烈討論，創造1,593筆網路聲量。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從「茶の魔手」近一年探索概念也可以發現，茶の魔手除了擁有飲料界「南霸天」的稱號，店內販售「山楂烏龍」品項，更是被眾多網友評選為必喝飲料之一。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「茶の魔手」到日本變成「茶之魔手」？

網友「流 キツネ」近日在個人臉書分享一張照片，只見照片中顯眼的茶之魔手紅色招牌，不過卻不像台灣使用「茶の魔手」，反而是以「茶之魔手」取代，英文也從「TEA & MAGIC HAND」改成「MAGIC TEA」讓他好奇「為什麼在日本反而不寫の了？」貼文曝光後截至目前為止也累積超過4千3百位網友按讚討論。

怕日本人牙起來？茶之魔手招牌網全笑歪：程度突然變好



許多網友對於茶之魔手到日本展店表示，「好強，開到日本」、「好喝到日本都有」、「跑到日本去了ww」、「台南之光」、「我能想像日本人在台灣看到茶の魔手那傻眼的表情」。

此外，也有人留下有趣的回應，「茶魔俗辣」、「沒有の的茶魔我可是不喝的」、「國際化到日本彰顯中文的好」、「笑死，啊我就怕被罵啊」、「因為臺灣亂用不敢去日本被笑話」、「這種說法就像麥當勞跑到大陸，名字變成金拱門一樣」、「超好笑の」、「因為台灣の用法，只適合在台灣使用」、「484怕日本人牙起來」、「笑死，程度突然變好」、「等會，中文名是茶之魔手，英文名卻是另一家店，魔力經典茶飲Magic Tea？」

你用對了嗎？「の」其實只能用在名詞後面！

但也有網友解釋，「其實の的漢字其中之一就是之，所以在日本，反而應該用全漢字的茶之魔手，才有比較正式的感覺」，《DailyView網路溫度計》也曾撰寫「台灣人超愛用『の』？日文系崩潰曝『正確用法』：別再亂用啦！」，「の」其實在日文只能使用於名詞後的「的」，例如「私の本（我的書）」；形容詞後面要接「的」，就必須使用「い」或「な」，像是「綺麗な景色（美麗的風景）」、「可愛い猫（可愛的貓）」，動詞後面想加「的」，就必須使用動詞普通形。

image source:《DailyView網路溫度計》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月16日至2023年02月15日。

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