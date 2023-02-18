粉嫩浪漫必逛！MISS DIOR花漾迪奧愛戀快閃店在信義區
雖然情人節才剛過，但浪漫粉嫩氛圍可是充滿整個2月，迪奧即日起至3月1日，在新光三越信義新天地A11打造全台唯一「MISS DIOR花漾迪奧愛戀快閃店」，整體以粉色系營造出浪漫感，還有2公尺高的MISS DIOR瓶身，好拍又好逛，而且各種好禮也大方送，讓大家荷包又要失血了。
在快閃店中，迪奧除了香水相關產品外，還提供愛戀試妝區，可以體驗粉嫩彩妝。在活動現場消費MISS DIOR商品滿6千元，可體驗MISS DIOR愛戀花卡，MISS DIOR消費滿5千元，送MISS DIOR花漾迪奧擴香卡與MISS DIOR花漾迪奧淡香水限量精巧禮，周一至周四買MISS DIOR滿6千元，送MISS DIOR愛戀巧克力，周五至周日消費滿6千元，送以MISS DIOR愛戀隨行杯盛裝的清甜花果飲乙杯，消費滿8千元送愛戀托特包。
在2月19日還邀來男神婁峻碩、2月25日有迪奧香水大使林柏宏出席擔任一日店長，現場推出愛戀寵粉組，內含MISS DIOR花漾迪奧淡香水30ML、迪奧粉漾潤唇膏，及獨家「愛戀男神簽名照」，消費滿額就能跟男神互動與合影。
在MISS DIOR花漾迪奧愛戀快閃店中，還能買到限量回歸的MISS DIOR花漾迪奧馬卡龍香浴球、MISS DIOR花漾迪奧香氛蠟燭。
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