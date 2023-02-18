以愛之名 Boucheron「Because of Love」秀全新珠寶

雖然西方情人節已經過去，但一年365天、每一天都可以是表達珍惜與感謝的最佳時刻。法國高級珠寶品牌Boucheron推出「Because of Love」主題形象，並帶來Serpent Bohème、Vendôme Liseré與Facette三大系列新品，嘗試為情人間的甜美，錦上添花、閃耀見證。

白金的Facette系列鑽石手環，具有稜角分明的菱形幾何切面，像是保有情人獨特個性，卻又具備圓弧的線條，珠寶為中性風格、因此男女皆可配戴。Vendôme Liseré系列吊墜耳環則藉由回憶與想像，帶人前往巴黎的高級珠寶聖地、饒富歷史的芳登廣場：透過祖母綠切割鑽石為主石並搭配圓鑽、黑色漆藝，展現了鮮明的裝飾藝術Art Deco風格。