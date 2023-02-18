快訊

瘋狂示愛、想掙脫人類？新版Bing聊太久像「人格分裂」 微軟出手了

疫情趨緩口罩用量大減如何保存 醫師曝務必做好這件事

陳宗彥捲性醜聞…使得「這間酒店」聲名大噪 地方人士曝內部細節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以愛之名 Boucheron「Because of Love」秀全新珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
法國高級珠寶品牌Boucheron推出「Because of Love」主題形象，並帶來三大系列新品，為情人間的甜美閃耀見證。圖／Boucheron提供（合成圖）
法國高級珠寶品牌Boucheron推出「Because of Love」主題形象，並帶來三大系列新品，為情人間的甜美閃耀見證。圖／Boucheron提供（合成圖）

雖然西方情人節已經過去，但一年365天、每一天都可以是表達珍惜與感謝的最佳時刻。法國高級珠寶品牌Boucheron推出「Because of Love」主題形象，並帶來Serpent Bohème、Vendôme Liseré與Facette三大系列新品，嘗試為情人間的甜美，錦上添花、閃耀見證。

白金的Facette系列鑽石手環，具有稜角分明的菱形幾何切面，像是保有情人獨特個性，卻又具備圓弧的線條，珠寶為中性風格、因此男女皆可配戴。Vendôme Liseré系列吊墜耳環則藉由回憶與想像，帶人前往巴黎的高級珠寶聖地、饒富歷史的芳登廣場：透過祖母綠切割鑽石為主石並搭配圓鑽、黑色漆藝，展現了鮮明的裝飾藝術Art Deco風格。

恣意展現自由姿態的Serpent Bohème Solarité系列項鍊，從靈蛇的意念蛻變而來、進化為水滴形狀。360度經典水滴圖案，像陽光、像能量、像愛人的情意，滿佈於配戴者的身上，更讓鑽石光暈猶如水滴般外散，尤其項鍊上緣的鑽石流蘇更將成為頸後最優雅、閃耀的奢華一瞬；同系列再有一款Serpent Bohème Solarité系列頭飾，以經典的鑽石水滴與蜂巢結構密鑲鑽石，讓光線奢華流動，更為心愛的她、為兩人的珍貴記憶，華麗「加冕」。

Facette系列手鐲，白金，16萬5,500元。圖／Boucheron提供
Facette系列手鐲，白金，16萬5,500元。圖／Boucheron提供
新款的Quatre Radiant、Classique系列單鑽戒指，結合鑽石與白金、黃金、玫瑰金，再疊加以Grosgrain羅緞直線、Clou de Paris巴黎飾紋或Godron同心圓刻紋，凸顯情人間的疊合、創造出獨一無二的風格與回憶。圖／Boucheron提供
新款的Quatre Radiant、Classique系列單鑽戒指，結合鑽石與白金、黃金、玫瑰金，再疊加以Grosgrain羅緞直線、Clou de Paris巴黎飾紋或Godron同心圓刻紋，凸顯情人間的疊合、創造出獨一無二的風格與回憶。圖／Boucheron提供
Vendôme Liseré系列吊墜耳環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌鑽石，274萬元。圖／Boucheron提供
Vendôme Liseré系列吊墜耳環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌鑽石，274萬元。圖／Boucheron提供
珠寶的特色一如人與人的相處，不拘小節的疊加、激盪，更能創造出自由獨特的珍貴時光。圖／Boucheron提供
珠寶的特色一如人與人的相處，不拘小節的疊加、激盪，更能創造出自由獨特的珍貴時光。圖／Boucheron提供

鑽石 珠寶 情人節

延伸閱讀

《鐵達尼號》女主角是綠茶婊？網列2點力證：未婚夫送鑽石還慘戴綠帽

aespa最新代言照曝光 黑白極簡演繹蕭邦奢華蕾絲珠寶

珠寶店鑽石項鍊被偷！老闆調監控見「兇手20秒作案完成」：差點害店員背鍋

孔曉振刺青配珠寶沒毛病！宮廷風珠寶上身 秒變輕奢小主！

相關新聞

限時2天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋買1送1」快吃一波

今天（2月18日）補班日陽光露臉，更需要來點霜淇淋療癒一下！全家便利商店於2月18日至2月19日限時2天加碼推出好康優惠...

精省！全家便利商店限時推「麵包、土司、蛋糕」同價位第2件6折

迎來開學季，全家便利商店自2月21日起「金飯糰」4款圓形飯糰全面升級台東池上米，2月22日起全台4,100間全家便利商店...

粉嫩浪漫必逛！MISS DIOR花漾迪奧愛戀快閃店在信義區

雖然情人節才剛過，但浪漫粉嫩氛圍可是充滿整個2月，迪奧即日起至3月1日，在新光三越信義新天地A11打造全台唯一「MISS...

以愛之名 Boucheron「Because of Love」秀全新珠寶

雖然西方情人節已經過去，但一年365天、每一天都可以是表達珍惜與感謝的最佳時刻。法國高級珠寶品牌Boucheron推出「...

感受來自瑞典的自然靈感！L:A BRUKET首推臉部保養系列

用身體去感受自然的呵護，就如同擁抱大自然的感受，有著如風、如草、如海的包覆，讓大自然更貼近每寸肌膚。瑞典保養品牌L:aB...

小資族攻略！7-ELEVEN「家庭號飲品、麵包」兩大抗漲活動開跑

力拼抗漲免跑超市量販，7-ELEVEN自即日起祭出麵包、鮮乳兩大抗漲活動，讓精打細算的小資族與剛開學的學生族群能買得更精...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦