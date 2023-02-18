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以愛之名 Boucheron「Because of Love」秀全新珠寶
雖然西方情人節已經過去，但一年365天、每一天都可以是表達珍惜與感謝的最佳時刻。法國高級珠寶品牌Boucheron推出「Because of Love」主題形象，並帶來Serpent Bohème、Vendôme Liseré與Facette三大系列新品，嘗試為情人間的甜美，錦上添花、閃耀見證。
白金的Facette系列鑽石手環，具有稜角分明的菱形幾何切面，像是保有情人獨特個性，卻又具備圓弧的線條，珠寶為中性風格、因此男女皆可配戴。Vendôme Liseré系列吊墜耳環則藉由回憶與想像，帶人前往巴黎的高級珠寶聖地、饒富歷史的芳登廣場：透過祖母綠切割鑽石為主石並搭配圓鑽、黑色漆藝，展現了鮮明的裝飾藝術Art Deco風格。
恣意展現自由姿態的Serpent Bohème Solarité系列項鍊，從靈蛇的意念蛻變而來、進化為水滴形狀。360度經典水滴圖案，像陽光、像能量、像愛人的情意，滿佈於配戴者的身上，更讓鑽石光暈猶如水滴般外散，尤其項鍊上緣的鑽石流蘇更將成為頸後最優雅、閃耀的奢華一瞬；同系列再有一款Serpent Bohème Solarité系列頭飾，以經典的鑽石水滴與蜂巢結構密鑲鑽石，讓光線奢華流動，更為心愛的她、為兩人的珍貴記憶，華麗「加冕」。
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