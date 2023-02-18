感受來自瑞典的自然靈感！L:A BRUKET首推臉部保養系列

用身體去感受自然的呵護，就如同擁抱大自然的感受，有著如風、如草、如海的包覆，讓大自然更貼近每寸肌膚。瑞典保養品牌L:aBruket推出全新臉部保養系列，結合創新的生物技術，將天然及有機成分的添加，啟動肌膚的細胞運轉機制，讓肌膚更能靠近自然。

過去L:aBruket從身體保養出發，將身體肌膚護理儀式不斷地延續跟精進，推陳出新更多對肌膚有益的產品，歷經三年的籌備100％皆在瑞典生產製造，更有著歐盟COSMOS天然認證，從大海到沿岸、草地、野花、森林，環抱著整個自然環境更是瑞典人生活的基礎型態。2023年全新臉部保養系列以生物創新技術、永續發為核心，以此開展配方設計。

品牌創辦人MasJohsson與MoicaKylen，15年來深受瑞典西部海岸的自然啟發，並與當地spa文化薰陶，品牌發跡的spa重鎮瓦爾貝里(Varberg)，從海澡浴的傳統中，找到賦予價值的靈感精神，將使用天然與自然環境出發觀點，成為L:aBruket的品牌精神底蘊，更從中將有效的活性成分因子，練就出護膚產品。