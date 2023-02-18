郭富城、鄭秀文都說讚！3月女神節遊香港「萬元有找」

3月女神節即將來臨，在專屬女性的獨特時刻，不妨將工作、家庭按下暫停鍵，享受自己做主的美好時光。80分鐘的飛行距離、說走就走的香港，業者推出3天機票加酒店自由行9,999元起(未稅)的特惠價格；此外，「Hello Hong Kong」全球宣傳活動已啟動，香港知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳也拍攝一系列充滿動感的短片，向身處世界各地的旅客問好。

「Hello Hong Kong」全港逾16,000間商店，攜手提供連串精彩獎賞，包括全球至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換獎賞。

到香港的第一站，首選全新藝文特區─西九文化區，到亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+打卡，遊覽香港故宮文化博物館、藝術公園、戲曲中心等。藝術愛好者還能參加3月登場的巴賽爾藝術展香港展會，或者前往藏身於天后廟內的「油麻地書院」探訪古廟中的復古情懷。

來到香港除了經典茶餐廳、粥粉麵飯等港式美食，兼具美味的打卡餐廳也是姊妹出遊必選。中西複合式火鍋店「香江花月」，從一進門就能感受到濃厚的50年代情懷，細品店內復古陳列以及teamLad風格的氣泡時光隧道，令人彷彿置身於電影場景般夢幻。大安茶冰廳則是結合歷史懷舊冰室和新潮元素的茶餐廳，環境保留傳統港式冰室風格，加了新意的茶餐廳美味更是時髦又復古。

香港夜景聞名全球，也是遊客們不可錯過的打卡行程之一。坐落於中環H Queen’s頂樓的Plume是家擁有法式休閒小酒館風格的露天酒吧，最適合和閨蜜喝杯調酒，徜徉迷人的中環景致之中；香港半島酒店28樓的Felix坐擁維港絕美景色，女神們可以使用「香港好禮」在這兌換免費迎賓飲品，在璀燦的維港夜色下享受美妙的夜晚。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

難得出遊，當然要與閨蜜大拍美照洗版社群。來自韓國超人氣的沉浸式數位藝術美術館ARTE MUSEUM以「永恆的自然」為主題打造四大空間，以奪目的光影效果，結合音效與香味分別呈現出各種自然場景，讓觀眾體驗多重感官的展覽；佔地廣闊的炮台山「東岸公園主題區」，以第一條於維港內正式向大眾開放並能360度飽覽維港風光的防波堤聞名，來到這裡一定要和閨蜜在最新熱門主題燈箱裝置「Victoria Harbour」拍下網美大片，成為假期中最亮眼的社群女王！

香港郊區與市中心近在咫尺，其中，麥理浩徑萬宜水庫的六角形火山岩柱群入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，可以近距離親炙令人讚嘆的大自然鬼斧神工；離島長洲有著滿滿的懷舊魅力以及新穎時尚的文青風潮，可以騎上單⾞穿梭巷弄、品嘗在地美食、欣賞療癒夢幻海景。

國泰航空與6家旅行社合作推出3天自由行女神節專屬方案，兩人成行，每人9,999元(未稅)起。五福旅遊的方案可入住尖沙咀海港城的馬可波羅酒店，不論是搭天星小輪、星光大道看夜景，或是購物美食都十分方便；雄獅旅遊則有時尚復古的上環九如坊蘭桂坊精品酒店可以選擇，並加贈每日早餐、女神們最愛法式三層下午茶、在BreeZe Lounge全天享用小食、茶和咖啡並在Happy Hour暢飲特選葡萄酒；吉帝旅遊主打尖沙咀百樂酒店，並加碼贈送香港全新打卡行程西九龍導賞遊或西貢藝術小島鹽田梓一日遊；易遊網則提供九龍酒店以及多家酒店任選方案，還能再抽國泰航空香港機票5,000元旅遊金及香港迪士尼樂園一日門票。