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微建築、大智慧！MB&F、Ulysse Nardin巧秀機械工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Blast系列鏤空陀飛輪藍金款，UN-172鏤空飛行陀飛輪自動上鍊機芯、藍色PVD鈦金屬與玫瑰金、時間顯示、陀飛輪，204萬7,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Blast系列鏤空陀飛輪藍金款，UN-172鏤空飛行陀飛輪自動上鍊機芯、藍色PVD鈦金屬與玫瑰金、時間顯示、陀飛輪，204萬7,000元。圖／Ulysse Nardin提供

冰冷的機械，總因為人們的智慧、產生了力量與美。高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）、雅典（Ulysse Nardin）與高級獨立製表MB&F，近日不約而同推出開放式風格的手表，透過不過4公分左右的空間內，展現微型機械裝置中的睿智與獨特美感。

嚴格來說，2013年首度問世、由MB&F推出的Legacy Machine No.2腕表並非新款，但換上了鈀金表殼搭配海藍色太陽紋面盤，並頗有精品領域近年風行的「知更鳥」藍色。由兩位獨立製表名家Kari Voutilainen與Jean-François Mojon共同研發的立體機芯，在精緻的工業感中，其實藏有東方意念的小橋流水美學：由面盤外側向中心延伸、兩個支撐擺輪的單臂支架，宛如橋拱般，在立體弧形的藍寶石水晶玻璃內畫出美妙的弧線；而兩個獨立運作但聯動的雙擺輪不斷收縮、馳放，帶來一波又一波似流水般的律動，也為機芯帶來動能。表款過去陸續推出過玫瑰金、五級鈦、白金等不同限量版本，鈀金款則為限量18只，訂價590萬元。

雅典的Blast系列鏤空陀飛輪藍金款，則藉由機芯上經精細打磨修飾的藍色矩形邊框與雙「X」框架，以前者展示了天圓地方的嚴謹的規律，以後者展現突破限制的變革決心，讓矛盾並存，衝突卻和諧；鏤空的自動上鍊UN-172陀飛輪機芯並具備矽質的擺輪游絲、擒縱輪及擒縱叉，因此帶來「抗磁」好身手，科技感十足，訂價204萬7,000元。

而機械一向總給人冰冷的印象，但芝柏的Laureato系列Absolute Light& Fire腕表，卻少見展現了清涼的「果凍感」。透過一種名為Kyropoulos Growth Method的特殊製程，芝柏將礬土粉末打造成一整塊的藍寶石水晶，此後再將水晶玻璃切分成小塊，轉化為表圈、表殼、底蓋等元件，最後乘載了鏤空的GP01800-1143機芯，機芯的冷色調與藍寶石水晶表殼的暖色調，除了帶來果凍的聯想，更如一曲冰與火之歌。全球限量18只，僅在芝柏專賣店、或授權零售店提供，價格店洽。

冷色調的鏤空機芯與暖色調的紅色藍寶石水晶表殼，讓芝柏的Laureato系列Absolute Light& Fire腕表，宛如一首冰與火之歌。圖／Girard Perregaux提供
冷色調的鏤空機芯與暖色調的紅色藍寶石水晶表殼，讓芝柏的Laureato系列Absolute Light& Fire腕表，宛如一首冰與火之歌。圖／Girard Perregaux提供
除Light& Fire腕表外、Laureato系列另有一款Light and Shade腕表，同樣帶來果凍感十足、通透的藍寶石水晶表殼腕表。圖／Girard Perregaux提供
除Light& Fire腕表外、Laureato系列另有一款Light and Shade腕表，同樣帶來果凍感十足、通透的藍寶石水晶表殼腕表。圖／Girard Perregaux提供
由獨立製表名家Kari Voutilainen與Jean-François Mojon共同研發的立體機芯，其立體懸浮的單臂支架與獨特的「行星差動齒輪（planetary differential）」，正是表款持續受到藏家喜愛的主因。圖／MB&F提供
由獨立製表名家Kari Voutilainen與Jean-François Mojon共同研發的立體機芯，其立體懸浮的單臂支架與獨特的「行星差動齒輪（planetary differential）」，正是表款持續受到藏家喜愛的主因。圖／MB&F提供
芝柏、雅典與高級獨立製表MB&F，近日不約而同推出開放式風格的藏家級表款，透過直徑4公分左右的空間內，展現微型機械裝置中的睿智與獨特之美。圖／Ulysse Nardin、MB&F提供（合成圖）
芝柏、雅典與高級獨立製表MB&F，近日不約而同推出開放式風格的藏家級表款，透過直徑4公分左右的空間內，展現微型機械裝置中的睿智與獨特之美。圖／Ulysse Nardin、MB&F提供（合成圖）

雅典 腕表

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