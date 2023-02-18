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再續前緣！孫錫久、全汝彬再度合體滿滿CP感噴粉紅泡泡
近期因為韓劇「我的出走日記」擁有高人氣的帥氣大叔孫錫久，以及之前因演出「黑道律師文森佐」中女主角走紅的全汝彬，兩人居然合體拍攝最新廣告，只見兩人看來默契十足，CP味超濃郁，原來孫錫久與全汝彬，在2019年韓劇「浪漫的體質」中就是飾演CP，此次合作可說是再續前緣，雙方依舊默契十足，簡單肢體語言與眼神，就狂噴粉紅泡泡了。
兩人是擔任ARMANI/PRIVÉ韓國代言人，再度為愛「香」擁，充滿幸福感，全汝彬出，這次跟孫錫久合作，感到很放鬆與沈穩，且稱讚孫錫久跟亞曼尼東方紅木氣息一樣，全新推出的東方紅木，有著清新的檀香木氣息，帶來和諧感，結合義大利卡拉布里亞島的清新佛手柑果香與瓜地馬拉溫暖辛香小荳蔻，有著輕盈氣息，帶來療癒的木質香調。
孫錫久與全汝彬在「浪漫的體質」劇中，從不對盤到相戀，緊勾粉絲的心情，這次再度合體，兩人彷彿有了甜蜜浪漫的結局。
還一同拍攝形象影片，描述一對戀人透過忽然飄過的香味，回到過去的甜蜜回憶之中，用香味緊緊勾著大家的心。
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