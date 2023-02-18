影／二二八連假 台中泰安賞櫻、12歲以下遊麗寶百元有找

下周就是二二八連假，規劃好哪出遊？台中后里泰安櫻花季今天開跑，全台最美派出所泰安派出所與中科崴立機電公司櫻花公園，現正盛花期，上百棵八重櫻桃紅色浪漫襲捲，花況可到2月底；麗寶樂園探索世界祭出12歲以下只要99元優惠，成人雙人月光票499元，大人小孩都盡興。

「哇！好美的派出所！」泰安派出所周遭被上百棵八重櫻浪漫圍繞，素有全台最美派出所美名，今在所外舉行「后里櫻花季觀光活動」，立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊、陳清龍、觀旅局長陳美秀等人到場，后里櫻花季觀光活動正式登場。

遠從台南來的黃先生一家3口，特別將4歲女兒打扮成「花朵公主」，與櫻花合照，模樣超萌；黃先生說，已連續3年來台中泰安追櫻花，今年泰安派出所花況佳，接下來要去崴立櫻花公園賞花，喜歡台中的好天氣、好花況，明年還要再來。

后里區公所區長賴同一指出，現正是泰安櫻花季盛花期，泰安派出所外以八重櫻為主，花朵呈現艷麗桃紅色，藍天白雲襯托下格外嬌豔。他推薦民眾到泰安派出所、崴立櫻花公園與泰安步道賞花，預估花況可到2月底。