羅密歐茱麗葉音樂劇「北流震撼登台」原版卡司重現經典

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》自2001年於巴黎粉墨登場即獲得極大的迴響，時至今日已被譯為14種語言，在超過18個國家演出、觀賞人次更超越650萬，更被劇評盛讚為：「21世紀最偉大流行音樂劇」。原訂於2021年展開世界巡迴，卻因各國疫情不斷升溫而延期，2023年重啟的「二十週年紀念巡演」於2 月盛大抵台，萬眾矚目的原版男女主角亦回歸演出行列，重現莎翁經典愛情故事。

繼首站臺中國家歌劇院首演佳評如潮後，2月16日於台北流行音樂中心登場，4000個座位全面完售、座無虛席。經典歌曲〈維洛納〉（Verona）樂聲響起，現場無數劇迷激動高聲歡呼，曲畢掌聲持續綿延不斷，謝幕時更引來全場觀眾大合唱，場面撼動人心，久久難忘！

原版羅密歐與茱麗葉首度合體來台

20週年紀念巡演為「第一羅蜜歐」達米安．薩格（Damien Sargue）與「初代茱麗葉」希西莉亞．卡拉（Cécilia Cara）首度攜手來台演出，兩人於舞台上初相遇的橋段獲得滿堂喝采，經典對唱歌曲〈陽台〉（Le Balcon）與〈愛吧〉（Aimer）更讓全場觀眾心醉神迷、沉浸其中！眾多粉絲回憶起第一次觀賞音樂劇的情景，即是在課堂上透過DVD觀賞二位演出的錄影版本。

時隔十數載，終於在現場親睹經典卡司合演，強烈臨場感令粉絲激動難掩、感動落淚，直呼是此生最寶貴的回憶！達米安與製作人傑哈．皮斯葛維克（Gérard Presgurvic）得知此訊息後，也同樣表達激昂澎湃的心情，很開心再次來到台灣能夠帶給觀眾滿滿的感動。首次來訪台灣的希西莉亞則大方在Instagram分享粉絲的觀演回饋，並對觀眾的熱烈支持回以感謝文字，親切互動圈粉無數。

初代男女主角達米安與希西莉亞首度合體來台演出。圖／聯合數位文創 提供

夢幻卡司陣容 新舊實力派演員共創精彩局面

20週年登台，還有一眾重量級卡司加持為演出增添驚喜，主辦單位聯合數位文創更成功邀請到在台有大批粉絲的「法語音樂劇巨星」約翰．埃藏（John Eyzen）與席瑞爾．尼可萊（Cyril Niccolai）擔綱羅密歐的摯友角色，「三帥」在歌曲〈世界之王〉（Les Rois Du Monde）中同框的場面也令全場觀眾驚呼連連。而在原版音樂劇中演出「王子」一腳的Frédéric Charter則以「神父」身份回歸，沉穩富有磁性的嗓音帶出無限憂傷與感慨，感染力十足令人熱淚眼匡，也成為眾多觀眾認定絕不能錯過的一大看點！

謝幕時羅密歐、莫枯修、班福留「三帥」再次瀟灑聚首。圖／聯合數位文創 提供

謝幕群演與觀眾大合唱 Ｈigh翻北流表演廳

20週年首度登上台北流行音樂中心，主辦單位希望讓觀眾在一流的場館中享受頂級的劇場製作與舞台特效，能恣意沉浸在音樂、舞蹈與故事的感動之中。法式音樂劇以法國獨樹一格的「演唱會」形式製作打造，特別強調「音樂」與「演員魅力」，以「歌」帶「戲」的製作邏輯，以歌曲詠唱與雋永詞彙傳遞深刻情感。謝幕時以劇中膾炙人口的歌曲，重新呈現慷慨激昂的情緒與歡快熱情的氛圍，讓台下觀眾迅速融入其中，滿滿掌聲與吶喊聲瞬間充滿整個表演廳，成為每位觀眾都難以忘懷的回憶！